Ortalık Karıştı: Ailesine Rest Çeken Özcan Deniz'in Kardeşi Yurda Gürler'den Gelin Samar Dadgar'a Olay Sözler!

Abisi Ercan Deniz'le birbirlerine girdikten sonra tüm aileye rest çeken Özcan Deniz tokat gibi paylaşımlarda bulunmuştu. Deniz'in manidar sözleri sonrası sessizliği bozan ünlü oyuncu ve şarkıcının kız kardeşi Yurda Gürler oldu. Ateş püsküren Gürler, tüm yaşananların sorumlusu olarak gelinleri Samar Dadgar'ı gösterdi.