Ortalık Karıştı: Ailesine Rest Çeken Özcan Deniz'in Kardeşi Yurda Gürler'den Gelin Samar Dadgar'a Olay Sözler!
Ortalık Karıştı: Ailesine Rest Çeken Özcan Deniz'in Kardeşi Yurda Gürler'den Gelin Samar Dadgar'a Olay Sözler!
Abisi Ercan Deniz'le birbirlerine girdikten sonra tüm aileye rest çeken Özcan Deniz tokat gibi paylaşımlarda bulunmuştu. Deniz'in manidar sözleri sonrası sessizliği bozan ünlü oyuncu ve şarkıcının kız kardeşi Yurda Gürler oldu. Ateş püsküren Gürler, tüm yaşananların sorumlusu olarak gelinleri Samar Dadgar'ı gösterdi.
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Rol aldığı yapımlar ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir kitle tarafından sevilen Özcan Deniz özellikle son birkaç gündür ailesiyle yaşadığı olaylarla gündemde.
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Ünlü ismin geçtiğimiz günlerde abisi aynı zamanda da menajeri olan Ercan Deniz ile birbirine girdiklerini öğrenmiştik.
"...Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o, haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban eder. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz…" ifadelerini kullanan Özcan Deniz'den tokat gibi paylaşımlar arka arkaya geldi.
Tüm bu olanların sıcağı geçmemişken, “Bana maddi-manevi zarar veriyorlar” diyerek ailesine resti çektiği söylenen Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler de sessizliği bir bozdu pir bozdu.
"Kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim" diyerek söze giren Gürler, "Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle ve tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
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Aile içinde yaşanan tüm sıkıntılardan dolayı İranlı gelinlerini sorumlu tutan Yurda Gürler "İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim" dedi.
"Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kızkardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzeyi yanlız bırakmamak içindi. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı!"
"Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!"
Instagram hesabından gelinlerine zehir zemberek sözler söyleyen Yurda Gürler sözlerini "Ben o yolun sonunda kardeşi olarak o ne kadar bizi şu an düşman bellese de orda duruyor olacağım. Umarım bu sefer bir öncekinden daha fazla hasar almamış olur...." diyerek bitirdi.
Nefret kusan kardeşinin paylaşımlarına tepkisiz kalmayan Özcan Deniz’den “Yurda Hanım akşamı bekle bitanem” sözleriyle gözdağı geldi.
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