Günlük Bir Kıyafetle Sahneye Çıkan Mustafa Ceceli'nin "Geçerken Uğraşmış" Gibi Hali Eleştirildi!
Günlük Bir Kıyafetle Sahneye Çıkan Mustafa Ceceli'nin "Geçerken Uğraşmış" Gibi Hali Eleştirildi!
Reklam yüzü olduğu markanın etkinliği kapsamında konser veren Mustafa Ceceli'nin sahneye günlük kıyafetleri ve cebindeki telefonla çıkması fena eleştirildi.
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Aşk şarkılarıyla bir dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan Mustafa Ceceli yazın başından beri verdiği konserlerle sevdiklerinin karşısına çıkıyor.
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Sahnelerinde normalde ışıltılı takımlarla görmeye alışık olduğumuz ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün reklam yüzü olduğu mobilya markasının bir etkinliği kapsamında sahne aldı.
Dinleyicilerinin karşısına kot pantolon, tişört ve gömlekle çıkan Ceceli'nin özensiz bulunan kombini eleştirilerin odağı oldu.
Konserinde playback yapan Mustafa Ceceli'nin kısa sürede gündem olan görüntülerinde arka cebinde telefon olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
O anları buradan izleyebilirsiniz...👇👇
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Sosyal medya kullanıcılarından gelen eleştirileri de beraber görelim...
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