Ex'ten Next Olmadı: Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in Boşanması Altından İhanet Çıktı!
Ex'ten Next Olmadı: Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in Boşanması Altından İhanet Çıktı!
Aylardır gündemi çalkalayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin boşanmalarındaki gerçek neden ortaya çıktı. İddialara göre; dünyaca ünlü çiftin evliliği Kick Kennedy yüzünden bitti.
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2000'li yılların başında ilişki yaşamaya başlayıp evlilik yolunda ilk adımları attıkları andan itibaren"Bennifer" olarak anılmaya başlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti Hollywood'un hem gözde hem de ikonik ikililerinden biri haline gelmişti.
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2002 senesinde nişanlandıktan düğünleri beklenen ünlü çiftin 2 yıl sonra yüzük atması tüm sevenlerini üzmüştü. İlişkileri tamamen bittiği düşünülen ikili ayrı ayrı yuvalar kurmuştu.
Beklenen an 2022 yılında yaşanmış ve Ben ile Jennifer aşklarına bir şans daha verip dünyaevine girmişlerdi. Dünyaca ünlü çiftin bu mutluluğu da beklendiği kadar uzun sürmemişti.
Kamera karşısında atışmaya başlayan, birbirlerine sürekli göndermelerde bulup ters bakışlar atan Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in boşanma davasındaki ilk adımı güzel şarkıcı atmıştı.
JLO'nun evlilik yıl dönümüne denk gelen Salı günü, mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açmasından sonra bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Boşanmanın perde arkasından ihanet çıktı! Ben Affleck'in ABD'nin ünlü Kennedy ailesinin bir üyesi olan Kick Kennedy ile aşk yaşadığı öne sürüldü.
1963'te uğradığı suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy'nin kızı olan Kick Kennedy'yle adı aşk iddiasına karışan Affleck cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi henüz...
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