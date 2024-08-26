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Merve Dizdar'la Boşanan Gürhan Altundaşar Kız Arkadaşıyla Görüntülenince Olanlar Oldu!

Merve Dizdar'la Boşanan Gürhan Altundaşar Kız Arkadaşıyla Görüntülenince Olanlar Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
26.08.2024 - 11:21

Merve Dizdar'la boşanmasıyla uzun süre gündemde kalan Gürhan Altundaşar gece saatlerinde kız arkadaşıyla görüntülendi. Magazin Burada kameralarına konuşan ünlü oyuncu panikleyip küfürler etmeye başlayınca olanlar oldu.

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Çok Güzel Hareketler 2 programıyla hayatımıza giren Gürhan Altundaşar yetenekleri ve komik halleriyle büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.

Çok Güzel Hareketler 2 programıyla hayatımıza giren Gürhan Altundaşar yetenekleri ve komik halleriyle büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.

Altundaşar, 2018 yılında başarılarıyla büyük beğeni toplayan Merve Dizdar'la nikah masasına oturmuştu. Ünlü ikili samimi ve doğal paylaşımlarıyla herkesin örnek gösterdiği bir çift olmuştu.

Altundaşar, 2018 yılında başarılarıyla büyük beğeni toplayan Merve Dizdar'la nikah masasına oturmuştu. Ünlü ikili samimi ve doğal paylaşımlarıyla herkesin örnek gösterdiği bir çift olmuştu.

Oyuncu ikilinin bir anda boşanacağı haberi patlamış ve tüm sevenlerini üzmüştü. Dizdar, ihanet iddialarını yalanlayarak "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu ikilinin bir anda boşanacağı haberi patlamış ve tüm sevenlerini üzmüştü. Dizdar, ihanet iddialarını yalanlayarak "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık" ifadelerini kullanmıştı.

Dizdar'la sessiz sedasız boşanan Gürhan Altundaşar ise sosyal medya hesabından "Kapansın KAPILAR bir daha AÇILMASIN !!!" demişti.

Dizdar'la sessiz sedasız boşanan Gürhan Altundaşar ise sosyal medya hesabından "Kapansın KAPILAR bir daha AÇILMASIN !!!" demişti.

Komedi yapımından sonra birçok farklı yapımda izlediğimiz Gürhan Altundaşar geçtiğimiz gece Kadıköy’de bir kız arkadaşı ile eğlenirken görüntülendi.

Komedi yapımından sonra birçok farklı yapımda izlediğimiz Gürhan Altundaşar geçtiğimiz gece Kadıköy’de bir kız arkadaşı ile eğlenirken görüntülendi.
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Akşam saatlerinde magazin muhabirlerini bir anda karşısında görünce kendi tabiri ile şok olan ünlü oyuncu ne diyeceğini bilemedi adeta.

Akşam saatlerinde magazin muhabirlerini bir anda karşısında görünce kendi tabiri ile şok olan ünlü oyuncu ne diyeceğini bilemedi adeta.

Kız arkadaşıyla samimiyetini ilk başta inkar edip, daha sonra da durumu kabullenmesinin yanısıra sürekli küfür etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kız arkadaşıyla samimiyetini ilk başta inkar edip, daha sonra da durumu kabullenmesinin yanısıra sürekli küfür etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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