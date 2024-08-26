Tedavi İçin Darülaceze'de Kalıyordu: Zerrin Özer Sağlık Durumuyla İlgili Açıklamalarıyla Endişelendirdi
Tedavi İçin Darülaceze'de Kalıyordu: Zerrin Özer Sağlık Durumuyla İlgili Açıklamalarıyla Endişelendirdi
Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre; doktorunun tavsiyesiyle Darülaceze’de tedavi gören Zerrin Özer sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı 'Görenler sarhoş zannedebilir.' sözleriyle sevenlerini bir kez daha endişelendirdi.
Kaynak: Günaydın
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İkonik gözlüğü, kendine has takıları ve elbette unutulmaz şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Zerrin Özer son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmüyor.
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Bir dönem psikolojik sorunlarla mücadele ettiği bilinen ve anksiyetesinin arttığı öğrenilen Özer, tedavi görmek amacıyla Darülaceze’de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı.
Daha önce de geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası fizik tedaviyle gören Zerrin Özer'in yönetmen Özlem Bölükbaşı ile Mustafa Arapoğlu'nun nikahındaki haliyse tüm sevenlerini bir hayli korkutmuştu.
Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre; Günaydın'a özel yeni açıklamalarda bulunan Özer, "Allah'a şükür şimdi daha iyiyim. Nöroloğum Yıldız Hanım beni yakından takip ediyor. Sürekli baş dönmelerim oluyordu, vertigo olduğumu düşündüm. Baş dönemlerim çok artınca, doktorum incelemeye aldı." diyerek devam etti.
"Beyincikte sağdaki damarda yüzde 70, soldaki damarda yüzde 30 daralma var. Tedaviye başladım. Orhan Rodoplu hocam da beni son teknoloji aletlere soktu, damarlarımın açılması için. Şimdi çok daha iyiyim."
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"Bu rahatsızlık inanılmaz dengesiz yaptı beni. Rahatsızlığımdan dolayı hem ağzım yamuldu hem de inanılmaz dengesiz yürüyorum. Görenler sarhoş zannedebilir. Öyle görünüyor çünkü. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı 40-50 konserime gidemedim. Ama önümüzdeki zamanda yapacağım."
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bu kadın çok çekti be Allah şifa versin