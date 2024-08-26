Tedavi İçin Darülaceze'de Kalıyordu: Zerrin Özer Sağlık Durumuyla İlgili Açıklamalarıyla Endişelendirdi

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre; doktorunun tavsiyesiyle Darülaceze’de tedavi gören Zerrin Özer sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı 'Görenler sarhoş zannedebilir.' sözleriyle sevenlerini bir kez daha endişelendirdi.

Kaynak: Günaydın