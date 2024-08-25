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Abartı Filtre Seven Ceylan, Nejat İşler'den Sonra Süheyl ve Behzat Uygur Kardeşleri Tanınmaz Hale Getirdi

Abartı Filtre Seven Ceylan, Nejat İşler'den Sonra Süheyl ve Behzat Uygur Kardeşleri Tanınmaz Hale Getirdi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.08.2024 - 16:42

Geçtiğimiz günlerde Nejat İşler'le pozu dillere düşen türkücü Ceylan'ın abartılı filtresinden nasibini alan yeni isimler Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşler oldu.

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Bir dönemin 'Küçük Ceylan'ı olarak hafızalara kazınan şarkıcı Ceylan Avcı, şu sıralara kariyeri kadar geçirdiği estetik operasyonlarla yaşadığı değişimiyle konuşuluyor biliyorsunuz.

Bir dönemin 'Küçük Ceylan'ı olarak hafızalara kazınan şarkıcı Ceylan Avcı, şu sıralara kariyeri kadar geçirdiği estetik operasyonlarla yaşadığı değişimiyle konuşuluyor biliyorsunuz.

Epey sık şekilde imajını değiştirmesine alışık olduğumuz ünlü türkücü fazla kaçan değişimiyle de eleştirilerin hedefi oluyor.

Epey sık şekilde imajını değiştirmesine alışık olduğumuz ünlü türkücü fazla kaçan değişimiyle de eleştirilerin hedefi oluyor.

Bunların dışında kendisi sosyal medya paylaşımlarına uyguladığı filtrelerle sıkça adından söz ettiriyor. Belki hatırlarsınız Ceylan, Bodrum'dan İstanbul'a dönerken bindiği uçakta oyuncu Nejat İşler ile karşılaşmış ve çektiği selfie'de kimse İşler'i tanıyamamıştı.

Bunların dışında kendisi sosyal medya paylaşımlarına uyguladığı filtrelerle sıkça adından söz ettiriyor. Belki hatırlarsınız Ceylan, Bodrum'dan İstanbul'a dönerken bindiği uçakta oyuncu Nejat İşler ile karşılaşmış ve çektiği selfie'de kimse İşler'i tanıyamamıştı.

Abartılı filtreden nasibini alması epey dile düşmüştü:

Filtre eleştirilerini kendi cephesinden yanıtlayan Ceylan'dan "Herkes istediğini söylüyor. Filtre falan yok arkadaşlar, siz yakından da görüyorsunuz; bakın gayet fitim" açıklamasıyla dikkat çektmişti.

Filtre eleştirilerini kendi cephesinden yanıtlayan Ceylan'dan "Herkes istediğini söylüyor. Filtre falan yok arkadaşlar, siz yakından da görüyorsunuz; bakın gayet fitim" açıklamasıyla dikkat çektmişti.

Ceylan'ın meşhur abartılı filtrelerinden nasibini alan son isimlerse bir dönemin efsaneleri Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler oldu.

Ceylan'ın meşhur abartılı filtrelerinden nasibini alan son isimlerse bir dönemin efsaneleri Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler oldu.
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Ünlü sunucularla çektiği selfie'yi, "Pammık gibi olduk" notuyla paylaşan Ceylan'ın filtresine maruz kalan Uygur kardeşleri görenler tanıyamadı.

Ünlü sunucularla çektiği selfie'yi, "Pammık gibi olduk" notuyla paylaşan Ceylan'ın filtresine maruz kalan Uygur kardeşleri görenler tanıyamadı.

Ceylan'ın çektiği kareyi X hesabından paylaşan Behzat Uygur'sa "Havaalanınında Küçük Ceylanı gördük sağolsun o da paylaşım yapmış. Twit bu kadar 😎" dedi.

Ceylan'ın çektiği kareyi X hesabından paylaşan Behzat Uygur'sa "Havaalanınında Küçük Ceylanı gördük sağolsun o da paylaşım yapmış. Twit bu kadar 😎" dedi.
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Kullanıcılardan gelen bazı yorumları da görmezden gelmedi kendisi...

Kullanıcılardan gelen bazı yorumları da görmezden gelmedi kendisi...

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