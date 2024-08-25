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Gizli Reklam Gerekçesiyle Binlerle Liralık Ceza Yiyen Şeyma Subaşı Bu Sefer Ağzını Bozdu!

Gizli Reklam Gerekçesiyle Binlerle Liralık Ceza Yiyen Şeyma Subaşı Bu Sefer Ağzını Bozdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.08.2024 - 11:38

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında gizli reklam yaptığı gerekçesiyle binlerce liralık cezaya çarptırılan Şeyma Subaşı bu sefer son paylaşımına düştüğü küfürlü notla olay oldu.

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"Var mısın Yok musun" yarışmasıyla bizlerin ve Acun Ilıcalı'nın hayatına giren Şeyma Subaşı karışık boşanma davasından sonra da gündemdeki yerini korumaya devam etti biliyorsunuz.

"Var mısın Yok musun" yarışmasıyla bizlerin ve Acun Ilıcalı'nın hayatına giren Şeyma Subaşı karışık boşanma davasından sonra da gündemdeki yerini korumaya devam etti biliyorsunuz.

Nafaka olaylarıyla gündeme oturan, ardından kızı Melisa'yla beraber tüm dünyayı gezmeye karar veren ünlü fenomen her hamlesiyle ayrı bir olay olmayı başarıyor.

Nafaka olaylarıyla gündeme oturan, ardından kızı Melisa'yla beraber tüm dünyayı gezmeye karar veren ünlü fenomen her hamlesiyle ayrı bir olay olmayı başarıyor.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları kadar bir türlü dikiş tutturamadığı özel hayatıyla da mercek altında tutulan Subaşı geçtiğimiz günlerde "Çocuklar, bilin bakalım ne oldu? Ben yine aşık oldum" demişti.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları kadar bir türlü dikiş tutturamadığı özel hayatıyla da mercek altında tutulan Subaşı geçtiğimiz günlerde "Çocuklar, bilin bakalım ne oldu? Ben yine aşık oldum" demişti.

Bu konunun ardından pek çok isim ortaya atılmış ancak bir başka iddiaya göre kankasının eski eşine gönlünü kaptırmıştı:

Yani her adımı başka bir gündem olan Şeyma Subaşı hakkında geçtiğimiz günlerde bir başka olay da ha yaşanmış ve Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından gizli reklam yaptığı gerekçesiyle Şeyma Subaşı'ya 550 bin TL ceza kesmişti.

Yani her adımı başka bir gündem olan Şeyma Subaşı hakkında geçtiğimiz günlerde bir başka olay da ha yaşanmış ve Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından gizli reklam yaptığı gerekçesiyle Şeyma Subaşı'ya 550 bin TL ceza kesmişti.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Şimdilerde tatiline Bali'de devam eden ünlü fenomen bu cezanın ardından yaptığı ince tepkili paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde tatiline Bali'de devam eden ünlü fenomen bu cezanın ardından yaptığı ince tepkili paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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Bali’de kaldığı otelin saunasında poz veren Şeyma Subaşı bu sefer küfür ederek “Reklam değildir a...k” ifadelerini kullandı.

Bali’de kaldığı otelin saunasında poz veren Şeyma Subaşı bu sefer küfür ederek “Reklam değildir a...k” ifadelerini kullandı.

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