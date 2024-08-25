Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya Evlilik Teklifi Alınca Bazı Bekarlıklar Yüze Fena Vuruldu
Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya Evlilik Teklifi Alınca Bazı Bekarlıklar Yüze Fena Vuruldu
Çocukluğumuza renk katan Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisinden evlilik teklifi alınca sosyal medya kullancılarından gülümseten yorumlar gecikmedi.
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2000'li yılların başında yayın hayatına başlayan, izleyenlere pek çok kıymetli öğütler veren Sihirli Annem dizisi Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına girmiştir şüphesiz.
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Hikayesinden karakterlerine kadar her detayıyla geniş bir kitle tarafından sevilen yapımın en tatlı çocuk oyuncularından biri de 'Çilek'e hayat veren Zeynep Özkaya'ydı.
Karakterini adeta yaşayan tatlılık abidesi Özkaya, o dönemki performansıyla epey büyük bir kitle tarafından tanınmış ve beğenilmişti.
Tabii dizinin finali üzerinen yıllar geçti, dizideki sevimli çocuk oyuncular kocaman oldular. Yapım sona ermiş olsa da arkadaşlıklarının bitmediğine mutlu olduğumuz Gizem Güven ve Zeynep Özkaya'nın bir araya gelmesi bize her seferinde nostalji yaşatıyor.
Eski şirinliğinin yanına bir de güzelliği eklenen ünlü oyuncu son dönemde reklam filmleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla yakından takip ediliyor.
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Özkaya, oyunculuğun yanına eklediği fenomenliğinin yanında özel hayatıyla da görenlere "maşallah" dedirtiyor.
Yaklaşık 8 yıl önce tanıştığı sevgilisi Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığı haberiyle hepimizi şoke eden ünlü oyuncu "Hayatımın şokunu yaşadım doğum gününe geldim sanarken olanlara bak inanılmaz mutluyum inanılmaaazzz🥹💍 @ogulcan_can çok mutlu olalım aşkım benim" notuyla o anlarını paylaştı.
26 yaşındaki güzel oyuncunun pastayı görünce yaşadığı şaşkınlık halleriyse sosyal medyada gündem oldu elbette.
Evlilik teklifini gören kullanıcılar "Mutluluklar", "Tebrikler" gibi mesajlar atarken bir yandan da bilinen adıyla Çilek'in ne ara bu kadar büyüdüğüne inanamadığını dile getirmeden edemediler.
Hadi gelin kimler neler demiş, beraber bi' bakalım...
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Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can çiftine bizler de mutluluklar diliyoruz... ❤️
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