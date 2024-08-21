Fenomenliğe Devam Edecek mi? Dilan Polat'ın Avukatı Sevinç Horoz Herkesin Merak Ettiği Soruları Yanıtladı!
Fenomenliğe Devam Edecek mi? Dilan Polat'ın Avukatı Sevinç Horoz Herkesin Merak Ettiği Soruları Yanıtladı!
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla aylardır tutuklu bulunan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Çocuklarına, sevdiklerine ve telefonuna kavuşan ünlü fenomen hakkında akıllarda pek soru işareti oluştu. Radyo Sputnik’te konuşan avukatı Sevinç Horoz, Dilan Polat'ın fenomenliğe geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı.
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Kara para aklama, örgüt kurma, vergi kaçırma ve yasadışı bahis gibi suçlamalarla hakkında 40 yıl hapis cezası istenen Dilan Polat 19 Ağustos'ta tahliye edildi.
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4 Kasım'da tutuklanan ve 9 aydan uzun süredir tutuklu halde olan fenomenin tahliyesi bir kesim tarafından olumlu şekilde karşılansa da büyük bir kesim tarafından büyük tepki aldı.
Tutuksuz yargılama kararı üzerine, kendi evine gidemeyen Dilan dışardaki ilk gecesini ablası Sıla Doğu'nun yanında çocuklarına sarılarak geçirmişti.
Tüm bu kaos sürerken akıllara pek çok soru geldi tabii. Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programına konuk oldu. Okan Aslan’ın sorularını yanıtlayan Horoz, herhangi bir sağlık sorunundan dolayı tahliye edilmediğini belirtti Dilan'ın tahliye kararı hakkında şu ifadeleri kullandı:
Engin Polat ve Dilan Polat cezaevine girdikten sonra lüks araçlarının polis arabası olduğuna dair tüm iddiaları da yalanlayan avukat “Dilan Polat’a ait hiçbir araç emniyet aracı yapılmadı" diyip devam etti:
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" Bugüne kadar basına çıkan haberlere yönelik kısa kısa açıklamalar yapılmıştı ama gizlilik kararı kalktığı için burada açıklayayım: Dilan Polat şirket grubuna ait herhangi bir araç emniyet arabası yapılmadı. Sergilenen hiçbir araç onlara ait değil. Araçlara müsadere kararı verildi yani şu an sadece el koyma kararı var. TMSF’ye ait bir otoparkta tutuluyor. Bunların iadesi bizim önceliğimiz değil. Önceliğimiz müvekkillerin tahliyesi.”
Hepinizin bildiği üzere tüm bu olayları şu noktaya getiren Dilan Polat'ın şatafatlı hayatlarının her anını paylaşarak tepki çekmesiyle olmuştu.
Müvekkilinin sosyal medya paylaşımlarından dolayı pişman olduğunu belirten Sevinç Horoz, Dilan Polat'ın fenomenliğe devam edeceğini de duyurdu:
“Keşke paylaşmasaydım dediği muhakkak bir şeyler vardır ama Dilan Polat kendi takipçilerine yönelik içerik üreten bir fenomen ve maalesef basında bu kısmı çok yer almadı ama bu içerikler daha önce defalarca başka fenomenler tarafından yapılmış içeriklerdi. Bunlar göz ardı edildi."
"Sanki Dilan Polat bu hayatı insanların gözüne sokan, enflasyon sıkıntısı karşısında halktan farklı bir hayat yaşayan bir kimlikmiş gibi lanse edildi ama sosyal medya aslında böyle bir alan değil. Bunlar tamamen birbiriyle ilintili şeyler. Fenomen olmak bunu gerektiriyordu. Şu anda o paylaşımların bir kısmına ilişkin tabii pişmanlıkları vardır. Ama yine fenomenliğine devam edecektir.”
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