Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Selin Ciğerci Evlatlık İddiaları Sonrası Sessizliğini Kalpten Bozdu!
Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Selin Ciğerci Evlatlık İddiaları Sonrası Sessizliğini Kalpten Bozdu!
Gökhan Çıra'nın, taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği iddia edilen kızı Selenay'la pozu büyük olay oldu. Hadsiz yorumların havada uçuşmasından sonra ilk kez açıklama yapan Selin Ciğerci içini dökerken bir yandan da ağır sözler söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçirdiği cinsiyet geçiş ameliyatının ardından sosyal medyanın en dikkat çeken fenomenlerinden biri haline dönüşen Selin Ciğerci birkaç gündür gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki kez nikah masasına oturduğu Gökhan Çıra'yla iki evliliğini de yürütemeyen popüler fenomen taşıyıcı anne yoluyla bir bebek sahibi olmuştu.
Ünlü çiftin boşanmasından sonra dünyaya gelen Saadet Selenay, uzun zamandır babası Gökhan Çıra'yla kalsa da bu dönemde annesi Selin Ciğerci'yle görüştüğünü sonradan öğrenmiştik.
Bu dönemde patlayan bebeğin taşıcıyı anneden mi dünyaya geldiği yoksa evlatlık mı edinildiği tartışması sakinlese de önceki gün Gökhan Çıra'nın bu paylaşımıyla ortalık bir kez daha karıştı.
Bu poza gelen hadsiz ve çirkin yorumlar sonrası ağzını açıp gözünü yuman eski futbolcudan "Bir daha kızımın adını ağzınıza alırken 2 kere düşünün" çıkışı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söz konusu paylaşımın ardından tatsız yorumlar alan Selin Ciğerci'yse "evlatlık" konusu üzerine sessizliğini ilk kez bozarak çok içli bir açıklamada bulundu.
"Doğrudur kadın doğmadığım. Doğrudur ağır bir yaşam mücadelesi verip pembe nüfus cüzdanına kavuştuğum. Doğrudur beyaz gelinlik giyip evlendiğim ve doğrudur bu ülkede kendimce büyük başarılara imza attığım. Ve doğrudur senelerce dua edip tek tatmadığım duygu olan anneliği yaşıyor olmam." sözleriyle açıklamasına başlayan Ciğerci şöyle devam etti:
"Evet bedenim anne değil ama iliklerime kadar anneyim. Çünkü hissediyorum, tam kalbimde taşıyorum bu duyguyu. Yasak, ayıp, yanlış bir şey yapmadım ben. Anne olmak sadece doğurmakla olmuyor bunu hepimiz biliyoruz."
"...Seçtiğiniz kelimelere, attığınız iftiralara dikkat edin. Unutmayın ki Açtığınız yaralar size yara olarak geri dönecek. Ve hiç kimse yaşattığını yaşamadan gitmeyecek bu dünyadan..."
"Tüm sevgimi kızıma vakfedeceğim. Bugünler de geçecek... biliyorum bizi yine sevgi kurtaracak" diyerek sözlerini noktalayan fenomenin paylaşımını da buradan okuyabilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Gökhan Çıra da "Kızımın annesi Allah gözünüzden akıtılan her yaşın hesabını kim akıtıyorsa sorsun" diyerek desteğini gösterdi.
Pek çok ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı Selin Ciğerci'ye büyük destek verdi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın