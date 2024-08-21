Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Selin Ciğerci Evlatlık İddiaları Sonrası Sessizliğini Kalpten Bozdu!

Ciğerci kızıyla bir karesine, 'Ne yazsam buraya az ama şunu söyleyeyim sevgili hanımlar gerçekten bu dünyada en çok anne olmayı sevdim, bana her şeyden çok en çok anne olmak yakıştı. Bana her gün bir şey öğreten güzel kızım' notunu düşmesiyle sevenlerini duygulandırmıştı.