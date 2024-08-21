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Kaya Çilingiroğlu’ndan Mehmet Ali Erbil’in Exi Olduğunu Öğrendiği Aşkı Nevide Çiçek Hakkında Olay İtiraflar!

Kaya Çilingiroğlu’ndan Mehmet Ali Erbil’in Exi Olduğunu Öğrendiği Aşkı Nevide Çiçek Hakkında Olay İtiraflar!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.08.2024 - 13:48

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz haftalarda baş başa yemeğe çıktığı Nevide Çiçek'in 22 yaşında olduğunu öğrenince ilişkisini hızla noktaladığını açıklarken olay itiraflarda da bulundu.

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1997 yılında Hülya Avşar'la nikah masasına oturduktan 8 yıl sonra boşanan Kaya Çilingiroğlu, magazin dünyasının gündemden düşmeyen isimlerinden biri oldu.

1997 yılında Hülya Avşar'la nikah masasına oturduktan 8 yıl sonra boşanan Kaya Çilingiroğlu, magazin dünyasının gündemden düşmeyen isimlerinden biri oldu.

Avşar kızıyla evliliğinden Zehra adında bir kızı olan Çilingiroğlu, 2009 yılında ikinci kez nikah masasına oturarak hayatını Feraye Tanyolaç'la birleştirmişti. Kaya adında bir oğulları dünyaya gelen çiftin evliliğiyse 5 sene sürdü.

Avşar kızıyla evliliğinden Zehra adında bir kızı olan Çilingiroğlu, 2009 yılında ikinci kez nikah masasına oturarak hayatını Feraye Tanyolaç'la birleştirmişti. Kaya adında bir oğulları dünyaya gelen çiftin evliliğiyse 5 sene sürdü.

O günden sonra da yeni aşklara hiçbir zaman kapılarını kapatmadığını bildiğimiz ünlü simanın adı bomba bir aşk iddiasıyla yeniden manşetlere taşınmıştı.

O günden sonra da yeni aşklara hiçbir zaman kapılarını kapatmadığını bildiğimiz ünlü simanın adı bomba bir aşk iddiasıyla yeniden manşetlere taşınmıştı.

Onur Akay Medya'dan Erkan Özbey'in haberine göre; Çilingiroğlu geçtiğimiz haftalarda sarışın bir kadınla İstanbul Hisar Balıkçısı'nda baş başa yemek yerken görüntülenmişti. Bu karenin hızla gündem olmasından sonra ikilinin aşk yaşadığı iddiaları patladı tabii.

Onur Akay Medya'dan Erkan Özbey'in haberine göre; Çilingiroğlu geçtiğimiz haftalarda sarışın bir kadınla İstanbul Hisar Balıkçısı'nda baş başa yemek yerken görüntülenmişti. Bu karenin hızla gündem olmasından sonra ikilinin aşk yaşadığı iddiaları patladı tabii.

Ünlü iş insanıyla aşklarını kadeh tokuşturarak kutlayan genç kadının Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevide Çiçek olduğu ortaya çıkınca ortalık epey hareketlenmişti.

Ünlü iş insanıyla aşklarını kadeh tokuşturarak kutlayan genç kadının Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevide Çiçek olduğu ortaya çıkınca ortalık epey hareketlenmişti.

Bunun en büyük nedeniyse Nevide Çiçek'in Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'dan 4 yaş küçük olmasıydı...

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İkili cephesinde bomba bir gelişme yaşandı. Önceki akşam katıldığı 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni’nde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Çilingiroğlu, Çiçek’in 22 yaşında olduğunu öğrendiği an görüşmeyi kestiğini açıkladı.

İkili cephesinde bomba bir gelişme yaşandı. Önceki akşam katıldığı 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni’nde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Çilingiroğlu, Çiçek’in 22 yaşında olduğunu öğrendiği an görüşmeyi kestiğini açıkladı.

Çilingiroğlu'nun “Kız Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşındaymış. Öğrenir öğrenmez telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim. Beni kullandı.” sözleri kimilerine geçmedi desek yeridir.

Çilingiroğlu'nun “Kız Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşındaymış. Öğrenir öğrenmez telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim. Beni kullandı.” sözleri kimilerine geçmedi desek yeridir.

Nevide Çiçek hakkındaki itiraflarıyla şok eden Kaya Çilingiroğlu bir de “Meğer oraya basını da o çağırtmış, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğrendim. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı sanırım, pek de amacına ulaşamadı.” diyerek herkesi dumura uğrattı.

Nevide Çiçek hakkındaki itiraflarıyla şok eden Kaya Çilingiroğlu bir de “Meğer oraya basını da o çağırtmış, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğrendim. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı sanırım, pek de amacına ulaşamadı.” diyerek herkesi dumura uğrattı.

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Nasıl bir hayat :D İnsan bir yaşını sorar kimsin nesin diye sorar. O da olmadı Google adını yazar :D

tiki miki

Buna kim inanır Kadir inanır