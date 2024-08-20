Yalı Çapkını'nın 'Suna'sı Beril Pozam ile 'Abidin'i Ersin Arıcı'ya Unutulmaz Bir Düğün Hediyesi Veridi!
Yalı Çapkını'nın 'Suna'sı Beril Pozam ile 'Abidin'i Ersin Arıcı'ya Unutulmaz Bir Düğün Hediyesi Veridi!
Yalı Çapkını dizisinde Suna ve Abidin olarak kavuşamayan Beril Pozam ve Ersin Arıcı gerçek hayatta rüya gibi bir düğünle evlendi. İkilinin hayranları yani 'EsBer Sevenleri' taze evlililere unutulmaz bir düğün hediyesi verdi.
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Ekranların popüler dizilerinden Yalı Çapkını'nda Seyran'ın ablası 'Suna' karakterine hayat veren Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu 'Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı'nın dizide kavuşamaması izleyicileri kahretmişti adeta.
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Aşklarıyla herkesi gıpta ettiren ünlü çiftin dizi setinde başlayan arkadaşlıkları önceki akşam nikah masasına taşındı.
Tüm Yalı Çapkını oyuncularının şıkır şıkır şekilde hazır bulunduğu düğünde nikahı olaylı karakter Kazım Ağa'ya hayat veren Diren Polatoğulları'nın kıyması da epey ikonik bir andı.
Her saniyesiyle anbean sosyal medyadan takip edilen düğünden gelen eğlenceli karelerse sosyal medya kullanıcılarının gözlerinden kalpler çıkarttı elbette.
Beril Pozam ve Ersin Arıcı çifti sadece dizide gerçek hayatta inanılmaz sevilip birbirlerine yakıştırılıyorlardı. Hal böyle olunca inanılmaz bir hayran kitlesi de elde ettiler.
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Hatta kendilerine "EsBer hayranları" olarak nitelendiren bir grup da oyuncu çiftin bu mutlu anlarında anlamlı bir hediye vermek istedi. Sevenleri Beril ve Ersin ikilisi adına bir koala evlat edindi.
Bizler de Beril Pozam ve Ersin Arıcı çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileyip nazar boncuklarını da bırakıyoruz. 🧿🧿🧿
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