Cezaevinden Çıktıktan Sonra Hemen Kocasına Koşan Dilan Polat, Engin’ini Görünce Büyük Dağıldı!
Cezaevinden Çıktıktan Sonra Hemen Kocasına Koşan Dilan Polat, Engin’ini Görünce Büyük Dağıldı!
Dün avukatlarının yaptığı başvurunun ardından tahliye edilen Dilan Polat, soluğu eşi Engin Polat'ın yanında aldı. Kocacığının görüşünden çıkarken görüntülenen Dilan çok üzgün olunca sorulara Sıla Doğu cevap verdi.
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4 Kasım'da kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve 9 aydır cezaevinde yatan Dilan Polat, geçtiğimiz gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Hakkında atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olduğu gerekçesiyle tahliye edilen Dilan Polat ilk gecenin ardından erkenden eşine koştu.
Aylar sonra cezaevinden çıktıktan sonra evine dönemeyen Dilan, kendisinden birkaç ay önce tahliye olan ablası Sıla Doğu'nun yanında kaldı.
Tahliyenin ertesi günü öğrendik ki, maaile toplanıp Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Engin Polat’ı ziyarete gitmişler.
Ablası Sıla, kızı Nilda ve oğlu Milan Efe'yle beraber arabaya binen Dilan Polat aylar sonra ilk kez sokakta görüntülendi.
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Aylar sonra yüz yüze geldiği eşiyle yaklaşık 1 saat görüştüğü öğrenilen Dilan Polat’ın kayınpederi Sezgin Polat’la da görüştüğü belirtildi.
Cezaevi çıkışında gazeteciler tarafından görüntülenen Dilan'ın epey halsiz ve bitik durumda olduğu göze çarptı. Kendisine sorulan sorularını yanıtsız bırakan Dilan Polat hızlıca arabaya bindirildi.
Sözü alan Sıla Doğu'ysa, “Çok mutluyuz. İlk kez bugün birbirlerini gördüler. Çok mutlu oldular.” ifadelerini kullandı. Doğu “Engin Polat’ın durumu nasıl?” sorusu üzerine ise “Engin’in durumu hiç iyi değil.” yanıtını verdi.
Arabaya bindikten sonra ağlayan Dilan Polat, Ekol Tv tarafından böyle görüntülendi...
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