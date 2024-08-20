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Dilan'larına Kavuşup Bayram Eden Şükran Polat ve Sıla Doğu Şimdi de Engin Polat'ı Görmek İçin Yola Çıktı!

Dilan'larına Kavuşup Bayram Eden Şükran Polat ve Sıla Doğu Şimdi de Engin Polat'ı Görmek İçin Yola Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
20.08.2024 - 10:05

9 aylık tutukluluğun ardından tahliye edilen Dilan Polat'a kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşayan Polatgiller ile Sıla Doğu, bu sefer de Engin Polat'ı görmek için cezaevinin yolunu tuttu.

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Şatafatlı hayatlarının her saniyesini paylaşarak "Nereden geliyor bu paranın kaynağı?" diye sorgulatmaya başladıktan sonra MASAK radarına takılan Dilan ve Engin Polat 4 Kasım'dan beri cezaevindeydi.

Şatafatlı hayatlarının her saniyesini paylaşarak "Nereden geliyor bu paranın kaynağı?" diye sorgulatmaya başladıktan sonra MASAK radarına takılan Dilan ve Engin Polat 4 Kasım'dan beri cezaevindeydi.

Tüm detayları da içeriğimizde anlatmıştık:

Önceki gün Polatgiller davasında büyük bir gelişme yaşandı. Dilan Polat, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Önceki gün Polatgiller davasında büyük bir gelişme yaşandı. Dilan Polat, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Dilan'ın görüşünden çıktıktan sonra evlerine dönen aile üyeleri tahliye haberini alınca yarı yoldan geri döndükleri anları da sosyal medya hesaplarından anbean paylaşmışlardı.

Dilan'ın görüşünden çıktıktan sonra evlerine dönen aile üyeleri tahliye haberini alınca yarı yoldan geri döndükleri anları da sosyal medya hesaplarından anbean paylaşmışlardı.

Engin Polat'ın annesi, kız kardeşi ve fenomen çiftin çocukları arabada "Enercii" şarkısıyla Silivri'ye böyle geri döndü:

Yolunu gözledikleri Dilan Polat'ı sevinç çığlıkları ve gözyaşlarıyla kucaklayan ablası Sıla Doğu ve Engin Polat'ın annesi Şükran Polat'la kardeşi Kübra Uzun, bu sefer de Engin'i görmek için yola çıktı.

Yolunu gözledikleri Dilan Polat'ı sevinç çığlıkları ve gözyaşlarıyla kucaklayan ablası Sıla Doğu ve Engin Polat'ın annesi Şükran Polat'la kardeşi Kübra Uzun, bu sefer de Engin'i görmek için yola çıktı.

Kendisinden iki ay sonra tahliye edilen kardeşiyle pozlarını paylaşan Sıla Doğu, arabadan attığı hikayesine "Enginimize" notunu düştü.

Kendisinden iki ay sonra tahliye edilen kardeşiyle pozlarını paylaşan Sıla Doğu, arabadan attığı hikayesine "Enginimize" notunu düştü.
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Bir diğer arabadan gelen karede de "Çocuklarım 9 aydır boşu boşuna yatıyor, suçsuz yere yatıyorlar" diyen Engin'in biricik anneciği Şükran, kardeşi Kübra ve Dilan'ın yakın arkadaşı Ebru vardı.

Bir diğer arabadan gelen karede de "Çocuklarım 9 aydır boşu boşuna yatıyor, suçsuz yere yatıyorlar" diyen Engin'in biricik anneciği Şükran, kardeşi Kübra ve Dilan'ın yakın arkadaşı Ebru vardı.

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