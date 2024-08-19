Dilan Polat'ın Tahliyesi Sonrası Deliye Dönen Ayşe Arman Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Dilan Polat'ın Tahliyesi Sonrası Deliye Dönen Ayşe Arman Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Gazeteci ve köşe yazarı Ayşe Arman, Dilan Polat'ın tahliyesinden sonra büyük tepki gösteren isimlerden biri oldu. Osman Kavala ve Can Atalay'a değinen Arman açtı ağzını yumdu gözünü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat bugün tahliye edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar sonrası Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemlerin ardından cezaevinden çıktı.
Polatgilleri ve hayranlarını sevinçten havalara uçuran haber ülkenin büyük bir kesimi tarafından tepkiyle karşılandı. Tahliye kararına sert çıkanlardan biri de yazar ve gazeteci Ayşe Arman oldu.
Hala cezaevinde olan Can Atalay, Çiğdem Mater ve Osman Kavala üzerinden Dilan Polat'ın tahliyesine ateş püsküren Arman "Dilan Polat’a tahliye kararı geldi. Bundan sonra tutuksuz yargılanacak." sözleriyle paylaşımına başladı ve devam etti:
"80 yaşında komutanları içeride çürüttünüz. Yapmadığı belgeselden hapis cezası alan Çiğdem Mater’i ve diğerlerini hala çürütüyorsunuz. Kavala ve Can Atalay için hukuğu, Anayasa’yı ayaklar altına aldınız. Dilan Polat’a tahliye verdiniz!!! 😡😡😡"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Dilan’ı bilmem ama bizde ne enerji ne yaşama sevinci kaldı bu ülkede!"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Kadın haklı. Yasaları kafalarına göre uyguluyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adalet başta olmak üzere bütün kurumlarını çürütmeye çalışıyorlar. Bunlara... Devamını Gör
Boşuna çene yormamıza gerek yok, bizi dinleyen de yok, duyan da yok. Kimseye güvenmeden kendi kıçımızı kendimiz kollayarak yaşamak mecburiyetindeyiz.