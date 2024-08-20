9 Aydır Hasret Kalan Aşıklar Kavuşuyor: Cezaevinden Tahliye Olan Dilan Polat İlk İş Engin'ine Koştu!
9 Aydır Hasret Kalan Aşıklar Kavuşuyor: Cezaevinden Tahliye Olan Dilan Polat İlk İş Engin'ine Koştu!
Geçtiğimiz gün hakkında tutuksuz yargılanma kararı verilen Dilan Polat 9 aydır kaldığı cezaevinden tahliye edildikten sonra ilk kez sokakta görüntülendi! Ekol TV'nin özel haberine göre Dilan, hasret kaldı eşi Engin Polat'a koştu.
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Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasadışı bahis suçlamalarıyla 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan ve 9 aydır da cezaevinde olan Dilan Polat, geçtiğimiz gün tutuksuz yargılama kararıyla tahliye edildi.
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40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dilan Polat, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olduğu gerekçeleriyle tahliye edildi.
Tahliye sonrası lüks bir jiple alınan Dilan'ın gözyaşları içinde ablası ve çocuklarına sarılmasından sonra arabada verdiği pozuysa çok konuşuldu.
Tahliyen sonra Çekmeköy'deki kendi evine dönmek yerine ablası Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evinde kalmaya karar veren Dilan uyanır uyanmaz aylardır hasret kaldığı aşkı Engin'e koştu.
Ekol Tv'nin özel haberine göre; Sabah saat 08:00 sularında ilk kez sokakta görüntülenen Dilan Polat, yanında kızı ve ablasıyla birlikte araca binip Silivri’ye doğru yola çıktı.
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