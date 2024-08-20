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Danla Bilic Uyardı: Maymun Çiçeği Virüsünü Aylar Önce Bilen Yusuf Güney'den Korkutucu Yeni Kehanetler!

Danla Bilic Uyardı: Maymun Çiçeği Virüsünü Aylar Önce Bilen Yusuf Güney'den Korkutucu Yeni Kehanetler!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
20.08.2024 - 14:16

Tüm dünyada hızla ilerleyen maymun çiçeği virüsünü aylar öncesinde tahmin edip uyarılarda bulunan Yusuf Güney yeni kehanetlerde bulundu. 'Her şeye hazırlıklı olun' diyen Güney'in sözlerini duyan Danla Bilic ise yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserde tanışmasıyla beraber müzik dünyasına adım atan Yusuf Güney, 2008 yılında yaptığı çıkışla hayatımıza girdi. O günden sonra da magazinin gözdelerinden olan ünlü şarkıcı astral seyahat muhabbetleri ile sıkça gündem oldu.

Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserde tanışmasıyla beraber müzik dünyasına adım atan Yusuf Güney, 2008 yılında yaptığı çıkışla hayatımıza girdi. O günden sonra da magazinin gözdelerinden olan ünlü şarkıcı astral seyahat muhabbetleri ile sıkça gündem oldu.

Bizler Covid 19 salgınının ardından tüm dünyayı tehdit eden Maymun çiçeği virüsünü son birkaç haftadır konuşurken; Yusuf Güney'in Haziran ayında katıldığı Eser Yenenler’in "Linç@" programında uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Bizler Covid 19 salgınının ardından tüm dünyayı tehdit eden Maymun çiçeği virüsünü son birkaç haftadır konuşurken; Yusuf Güney'in Haziran ayında katıldığı Eser Yenenler’in "Linç@" programında uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

"Ağustos ayında çok ciddi bir pandemi geliyor" sözleriyle gündem olan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"Ağustos ayında çok ciddi bir pandemi geliyor" sözleriyle gündem olan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"İnanın odaklanın iyi gelecek ... 🌞😊 düşünmeyi nasıl durdurur, olması gereken hayırlısı neyse ona odaklanmanızı sağlayacaktır..." notuyla yaptığı paylaşımındaki yeni kehanetleri tüyler ürpertti.

"İnanın odaklanın iyi gelecek ... 🌞😊 düşünmeyi nasıl durdurur, olması gereken hayırlısı neyse ona odaklanmanızı sağlayacaktır..." notuyla yaptığı paylaşımındaki yeni kehanetleri tüyler ürpertti.

"Artık her şeye alışın, her şeye hazırlıklı olun lütfen. Nasıl kurtulacağız, bunlara karşı nasıl güçlü olacağız?" diyen Güney "Öncelikle kesinlikle korku frekansından uzak durun. Öyle yerler, öyle geçit kapıları var ki bu kapılardan acayip varlıklar getirmeye çalışıyorlar. Şeytanı bedenleştirmeye çalışıyorlar. Bu saatten sonra işler iyice karıştığında kime güveneceğini şaşıracağınız durumlar yaşayacaksınız ve kendimiz döngüler içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

"Artık her şeye alışın, her şeye hazırlıklı olun lütfen. Nasıl kurtulacağız, bunlara karşı nasıl güçlü olacağız?" diyen Güney "Öncelikle kesinlikle korku frekansından uzak durun. Öyle yerler, öyle geçit kapıları var ki bu kapılardan acayip varlıklar getirmeye çalışıyorlar. Şeytanı bedenleştirmeye çalışıyorlar. Bu saatten sonra işler iyice karıştığında kime güveneceğini şaşıracağınız durumlar yaşayacaksınız ve kendimiz döngüler içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.
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"Covid'de en azından ateş ve nefes darlığı içerisinde oturuyorsunuz görsel yani fiziksel anlamda bir sıkıntınız yok ama bu fiziksel anlamda da insanı deforme edebilecek ve mutsuzluğa itecek bir virüs o yüzden ne olursunuz dikkat edin."

"Acaba bunlar da gerçek çıkar mı?" diye düşündüren korkutucu kehanetler sonrası Danla Bilic, X hesabından "Yusuf Güney'in kıymetini bilin" uyarısında bulundu.

"Acaba bunlar da gerçek çıkar mı?" diye düşündüren korkutucu kehanetler sonrası Danla Bilic, X hesabından "Yusuf Güney'in kıymetini bilin" uyarısında bulundu.
twitter.com

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