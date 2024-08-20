Danla Bilic Uyardı: Maymun Çiçeği Virüsünü Aylar Önce Bilen Yusuf Güney'den Korkutucu Yeni Kehanetler!

Tüm dünyada hızla ilerleyen maymun çiçeği virüsünü aylar öncesinde tahmin edip uyarılarda bulunan Yusuf Güney yeni kehanetlerde bulundu. 'Her şeye hazırlıklı olun' diyen Güney'in sözlerini duyan Danla Bilic ise yaptığı paylaşımla dikkat çekti.