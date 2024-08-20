Sessiz Sedasız Boşanmışlardı: Okan Buruk, Eski Eşi Nihan Akkuş'un Doğum Gününe Katılınca Olanlar Oldu
Sessiz Sedasız Boşanmışlardı: Okan Buruk, Eski Eşi Nihan Akkuş'un Doğum Gününe Katılınca Olanlar Oldu
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sessiz sedasız boşandığı eski eşi Nihan Akkuş'un doğum günü partisinde görüntüleninde çeşitli iddialar havada uçuştu.
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Sarı-kırmızılı camianın gözde hocası Okan Buruk son dönemlerde yeşil sahalarda olduğu kadar magazinde de bir hayli gündemde.
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Belki görenleriniz olmuştur; ünlü teknik adam aşk hayatıyla konuşuluyor bir süredir. Geçtiğimiz günlerde Hadise'yle yeni bir ilişkiye başladığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Buruk'un kendisine yöneltilen aşk iddialarını reddetmeyip gülümsemesi kafaları karıştırmıştı.
Ama Okan Buruk'un bu sefer ön plana çıkmasının nedeni Hadise değil! Konu teknik adamın eski eşi Nihan Akkuş'la ilgili...
İkili, 2007 yılında nikah masasına oturduktan sonra 2013'te boşanma kararı alarak mahkemeye başvurmuş ancak aşklarına ikinci bir şans vermişlerdi.
Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz yılın şubat ayında Okan Buruk ve Nihan Akkuş çifti 17 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdi.
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Evli oldukları dönemlerde çok fazla kamera karşısında görmediğimiz Nihan Akkuş'u 2022-23 Spor Toto Süper Lig sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'ın kutlamalarıyla beraber tanımıştık pek çoğumuz.
Sarı saçlarını epey koyu bir renge boyatarak tarzını tepeden tırnağa değiştiren Akkuş, önceki gün Alaçatı'da 41'inci yaşını kutladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da 6 ay önce boşandığı eşi Nihan Akkuş’un doğum günü partisine katılması dikkatlerden kaçmazken ikilinin yeniden nikah masasına oturacağı öne sürüldü.
İkilinin oğulları Ali Yiğit'in de olduğu kutlama anında böyle görüntüler ortaya çıktı:
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