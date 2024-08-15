Aşk Dedikodusu Patlamıştı: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk "Hadise" Sorusuyla Adımlarını Hızlandırdı!
Aşk Dedikodusu Patlamıştı: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk "Hadise" Sorusuyla Adımlarını Hızlandırdı!
Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre; günlerdir aşk iddialarıyla gündemi çalkalayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir mekana girerken görüntülendi. Ünlü teknik adama ilişki yaşadığı öne sürülen Hadise sorulunca adımlarını hızlandırdı.
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Yaz aylarının gelmesiyle daha da bir hareketlenen magazin dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alan aşk dedikoduları aldı başını gitti. Bunlardan biri de elbette aşkta dikiş tutturamayan Hadise oldu.
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Kesin denk gelmişsinizdir; daha önce pek çok sarı-kırmızılı futbolcuyla adı geçen Hadise'nin son olarak da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.
Herkesin şaşkına döndüğü bomba aşk iddiasıyla beraber gündem epey hareketlendi. Her bunun gerçek mi yoksa bir dedikodudan mı ibaret olduğunu epey merak etmeye başladı.
Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre; haberlerin odağındaki teknik adam Okan Buruk bir mekana girerken görüntülendi.
Gülücükler saçan, mutluluğu yüzünden okunan Okan Buruk'a elbette Hadise aşkının doğru olup olmadığı soruldu. Okan Buruk'sa yanıt vermeden hızlı adımlarla muhabirlerin yanından ayrıldı.
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Hadi gelin bu görüntüleri gören kullanıcıların yorumlarına da bi' bakalım:
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