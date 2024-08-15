Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Çenesindeki Değişimi Yüz Yogasına Bağlayan Takipçisine Cevap Veren Danla Bilic Dobralığın Dibine Vurdu

Çenesindeki Değişimi Yüz Yogasına Bağlayan Takipçisine Cevap Veren Danla Bilic Dobralığın Dibine Vurdu

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.08.2024 - 14:36

Sosyal medyanın en sevilen fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, önceki akşam Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisi çenesindeki değişimi yogaya bağlayınca dobralığın dibine vuran Danla'nın açık sözlülüğü 'helal olsun' dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

YouTube üzerinden çekip yayınladığı makyaj videolarıyla büyük bir takipçisi kitlesi elde eden Danla Bilic son dönemlerde sosyal medyanın her alanında konuşulan fenomenlerinden biri haline geldi.

YouTube üzerinden çekip yayınladığı makyaj videolarıyla büyük bir takipçisi kitlesi elde eden Danla Bilic son dönemlerde sosyal medyanın her alanında konuşulan fenomenlerinden biri haline geldi.

Şimdilerde daha farklı bir güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü fenomenin o dönemki halinden eser yok şimdi biliyorsunuz.

Şimdilerde daha farklı bir güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü fenomenin o dönemki halinden eser yok şimdi biliyorsunuz.

Pek çok tanınmış ismin aksine estetiklerine her zaman sahip çıkan ve hiçbirini inkar etmeyen Danla geçtiğimiz ocak ayında bir takipçisinin sorusu üzerine işlemlerini bile tek tek sıralamıştı

Pek çok tanınmış ismin aksine estetiklerine her zaman sahip çıkan ve hiçbirini inkar etmeyen Danla geçtiğimiz ocak ayında bir takipçisinin sorusu üzerine işlemlerini bile tek tek sıralamıştı
twitter.com

Kendisinin düzenli olarak botoks yaptırdığını biliyoruz, bunu birçok kez dile getirmişti. Dolgu işlemiyle poposunu büyülttüğünü de anlatmıştı hatta.

Kendisinin düzenli olarak botoks yaptırdığını biliyoruz, bunu birçok kez dile getirmişti. Dolgu işlemiyle poposunu büyülttüğünü de anlatmıştı hatta.

Herkesin sır gibi saklayıp sürekli inkar ettiği estetik konusu üzerine dobralığına hayran olduğumuz Danla Bilic önceki akşam yaptığı soru-cevap etkinliğiyle yine bu konu üzerinden gündeme damgasını vurdu.

Herkesin sır gibi saklayıp sürekli inkar ettiği estetik konusu üzerine dobralığına hayran olduğumuz Danla Bilic önceki akşam yaptığı soru-cevap etkinliğiyle yine bu konu üzerinden gündeme damgasını vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir takipçisinin çenesindeki değişimin yogadan mı olup olmadığı sorması üzerine yine farkını gösteren Danla "Ne yogası kız. Doktorum burnumu yaparken yağ koymuş orantı için" cevabını verdi.

Bir takipçisinin çenesindeki değişimin yogadan mı olup olmadığı sorması üzerine yine farkını gösteren Danla "Ne yogası kız. Doktorum burnumu yaparken yağ koymuş orantı için" cevabını verdi.

Gelin Danla Bilic'in dürüstlüğüne gelen yorumlardan birkaçını da beraber görelim:

Gelin Danla Bilic'in dürüstlüğüne gelen yorumlardan birkaçını da beraber görelim:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın