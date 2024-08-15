Çenesindeki Değişimi Yüz Yogasına Bağlayan Takipçisine Cevap Veren Danla Bilic Dobralığın Dibine Vurdu

Sosyal medyanın en sevilen fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, önceki akşam Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisi çenesindeki değişimi yogaya bağlayınca dobralığın dibine vuran Danla'nın açık sözlülüğü 'helal olsun' dedirtti.