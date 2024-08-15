Çenesindeki Değişimi Yüz Yogasına Bağlayan Takipçisine Cevap Veren Danla Bilic Dobralığın Dibine Vurdu
Çenesindeki Değişimi Yüz Yogasına Bağlayan Takipçisine Cevap Veren Danla Bilic Dobralığın Dibine Vurdu
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YouTube üzerinden çekip yayınladığı makyaj videolarıyla büyük bir takipçisi kitlesi elde eden Danla Bilic son dönemlerde sosyal medyanın her alanında konuşulan fenomenlerinden biri haline geldi.
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Şimdilerde daha farklı bir güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü fenomenin o dönemki halinden eser yok şimdi biliyorsunuz.
Pek çok tanınmış ismin aksine estetiklerine her zaman sahip çıkan ve hiçbirini inkar etmeyen Danla geçtiğimiz ocak ayında bir takipçisinin sorusu üzerine işlemlerini bile tek tek sıralamıştı
Kendisinin düzenli olarak botoks yaptırdığını biliyoruz, bunu birçok kez dile getirmişti. Dolgu işlemiyle poposunu büyülttüğünü de anlatmıştı hatta.
Herkesin sır gibi saklayıp sürekli inkar ettiği estetik konusu üzerine dobralığına hayran olduğumuz Danla Bilic önceki akşam yaptığı soru-cevap etkinliğiyle yine bu konu üzerinden gündeme damgasını vurdu.
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Bir takipçisinin çenesindeki değişimin yogadan mı olup olmadığı sorması üzerine yine farkını gösteren Danla "Ne yogası kız. Doktorum burnumu yaparken yağ koymuş orantı için" cevabını verdi.
Gelin Danla Bilic'in dürüstlüğüne gelen yorumlardan birkaçını da beraber görelim:
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