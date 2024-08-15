Sosyal Medya İnzivası Kısa Süren Sıla Doğu'nun Kardeşi Dilan Polat'ı Etiketlediği Filtreli Pozu Göze Çarptı!

Cezaevinden tahliye olduktan sonraki ilk görüntüsüyle olay olan Sıla Doğu sosyal medyaya geri döndü. Geçtiğimiz günlerde story atma modunu açan Sıla kardeşi Dilan Polat'ı etiketleyerek attığı full filtreli paylaşımıyla 'şimdi bu samimi mi, değil mi?' dedirtti.