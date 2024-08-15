Sosyal Medya İnzivası Kısa Süren Sıla Doğu'nun Kardeşi Dilan Polat'ı Etiketlediği Filtreli Pozu Göze Çarptı!
Sosyal Medya İnzivası Kısa Süren Sıla Doğu'nun Kardeşi Dilan Polat'ı Etiketlediği Filtreli Pozu Göze Çarptı!
Cezaevinden tahliye olduktan sonraki ilk görüntüsüyle olay olan Sıla Doğu sosyal medyaya geri döndü. Geçtiğimiz günlerde story atma modunu açan Sıla kardeşi Dilan Polat'ı etiketleyerek attığı full filtreli paylaşımıyla 'şimdi bu samimi mi, değil mi?' dedirtti.
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Başta kara para aklama ve vergi kaçırma olmak üzere pek çok suçlamayla 4 Kasım'da cezaevinde gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın davasında ortalık bir türlü durulmuyor.
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Bir dönem sadece şatafatlı hayatıyla çene yoran artık aylardır tutukluluğuyla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu'nun tahliyesi aile içince ufak bir umut ışığı doğurmuştu.
Davanın ve ailenin durumu hakkında sürekli sosyal medyasından açıklamalar yapan Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Canan Toprak'sa Sıla'nın durumunun iyi olmadığını ve sosyal medyadan uzak duracağını vurgulamıştı.
Bildiğiniz üzere; Temmuz ayının ortasında açıklanan 909 sayfalık MASAK rapor ve iddianamenin ardından serbest kalacağı beklenen Dilan Polat'ın ev hapsi talebi bile her seferinde reddedildi.
Polatgiller'e gelen kötü haberler sonrasında sadece kız kardeşi Dilan'a destek üzerine paylaşımlar yapan Sıla'nın son hali gündem olmuştu.
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Daha sonra güzellik merkezlerinin reklamını da paylaşmaya başlayıp "normale dönüyor" dedirten Sıla Doğu, kardeşi Dilan Polat'ın kızı Nilda'yla verdiği pozla da dikkatleri üzerine çekmişti.
Sosyal medyayı kullanmama kararını hızla unutan Sıla Doğu bu sefer de Mark Eliyahu ve Cem Adrian'ın "Kül" şarkısıyla bir paylaşım yapıp hasretle beklediği kardeşi Dilan Polat'ı etiketledi.
Boyattığı saçları ve baştan aşağı filtre kullanıp uzaklara dalmış gibi poz veren Sıla'nın bu hali "Samimi mi yoksa yapmacık mı?" dedirtti.
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