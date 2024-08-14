Kirli Sepeti'nin 'Levent'i Furkan Palalı Wanda Nara'nın Şampiyon Olduğu Dans Yarışmasına Katılıyor!
Kirli Sepeti'nin 'Levent'i Furkan Palalı Wanda Nara'nın Şampiyon Olduğu Dans Yarışmasına Katılıyor!
Furkan Palalı İtalya'da yayınlanan ‘Ballando Con Le Stelle’ (Yıldızlarla Dans Etmek) adlı dans yarışmasına katılmak için Roma'nın yolunu tuttu. Ünlü oyuncunun dört aylığına kiraladığı evin bedeli ise züğürdün çenesini fena yordu.
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Küçük Sırlar ve Adını Feriha Koydum gibi dizilerle ilk kez karşımıza çıkan Furkan Palalı, Son Yaz ile No: 309 adlı yapımlarla beraber yıldızını parlatmıştı.
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Daha sonra rol aldığı her yapımla büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncunun popülerliği günden günden artmaya başlayınca magazinin de gözde ünlüleri arasına girdi.
Kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Eyüboğlu'yla ilişkisi, değiştirdiği tarzıyla sık sık manşetlere taşınan Palalı hem kariyeri hem de özel hayatıyla öne çıkarken bu sefer de yeni bir gelişmeyle karşımıza çıktı.
Son olarak Kirli Sepeti dizisinde hayat verdiği 'Levent' karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Palalı'nın ‘Ballando Con Le Stelle’ (Yıldızlarla Dans Etmek) adlı programın yarışmacılarından biri olacağı ortaya çıktı.
İtalya'nın Rai 1 kanalında yayınlanıp epey popüler olan yarışmada geçen sene şampiyon olan isimse Icardi'yle yollarını ayıran Wanda Nara idi!
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8 Eylül’de yayına başlayıp tam 12 hafta sürecek yarışma için Roma’ya giden Palalı'nın aynı zamanda projede bugüne kadar yarışacak olan ilk yabancı ünlü olduğu da öğrenildi.
Dört ay boyunca kalacağı evin aylık kirasıysa duyanların küçük dilini yutturdu. Palalı'nın yapımcı tarafından ödenecek bu evinin kirası tam 17 bin euro yani yaklaşık 600 bin TL!
Sizce Furkan Palalı, Wanda Nara'dan sonra dans yarışmasının yeni şampiyonu olabilir mi?
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