Kirli Sepeti'nin 'Levent'i Furkan Palalı Wanda Nara'nın Şampiyon Olduğu Dans Yarışmasına Katılıyor!

Furkan Palalı İtalya'da yayınlanan ‘Ballando Con Le Stelle’ (Yıldızlarla Dans Etmek) adlı dans yarışmasına katılmak için Roma'nın yolunu tuttu. Ünlü oyuncunun dört aylığına kiraladığı evin bedeli ise züğürdün çenesini fena yordu.