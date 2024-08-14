Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kocamın Ailesi Dizisiyle Yıldızını Parlatan Beren Gökyıldız'ı Son Haliyle Tanıyamayacaksınız!

Kocamın Ailesi Dizisiyle Yıldızını Parlatan Beren Gökyıldız'ı Son Haliyle Tanıyamayacaksınız!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.08.2024 - 14:52

Oldukça küçük yaşlarda kameralar karşısına geçen Beren Gökyıldız en popüler çocuk oyunculardan biri oldu. Şimdilerde 14 yaşında olan Beren'in son haliyse görenleri ufak çaplı şaşkına çevirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Kocamın Ailesi dizisiyle ilk kez karşımıza çıkan Beren Gökyıldız'ı "Pelin" karakteriyle izlemiştik.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Kocamın Ailesi dizisiyle ilk kez karşımıza çıkan Beren Gökyıldız'ı "Pelin" karakteriyle izlemiştik.

Bu yapımın final yapmasından birkaç yıl sonra kadrosuna girdiği "Anne" dizisinde başrol oyunculuk deneyimini tadan Gökyıldız, Cansu Dere ve Vahide Perçin'in minik rol arkadaşı olmuştu.

Bu yapımın final yapmasından birkaç yıl sonra kadrosuna girdiği "Anne" dizisinde başrol oyunculuk deneyimini tadan Gökyıldız, Cansu Dere ve Vahide Perçin'in minik rol arkadaşı olmuştu.

Kendini göstermeyi ve belli bir kitlenin kalbini kazanmayı başaran Beren Gökyıldız sırayla rol aldığı Bizim Hikaye, Kızım, Mucize Doktor, Çocukluk ve daha birçok yapımla beraber dönemin parlak çocuk oyuncusu haline geldi.

Kendini göstermeyi ve belli bir kitlenin kalbini kazanmayı başaran Beren Gökyıldız sırayla rol aldığı Bizim Hikaye, Kızım, Mucize Doktor, Çocukluk ve daha birçok yapımla beraber dönemin parlak çocuk oyuncusu haline geldi.

Son olarak Yeşil Vadi'nin Kızı ve Kopuk yapımlarıyla izleyici karşına çıkan genç yıldız sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son olarak Yeşil Vadi'nin Kızı ve Kopuk yapımlarıyla izleyici karşına çıkan genç yıldız sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şimdilerde 14 yaşına giren Beren Gökyıldız'ın değişip kocaman bir genç kız olduğuna da şahit olduk. Hadi gelin son haline bir bakalım...

Şimdilerde 14 yaşına giren Beren Gökyıldız'ın değişip kocaman bir genç kız olduğuna da şahit olduk. Hadi gelin son haline bir bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇👇

👇👇

👇👇

👇👇

👇👇

👇👇

👇👇

👇👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın