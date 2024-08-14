Kocamın Ailesi Dizisiyle Yıldızını Parlatan Beren Gökyıldız'ı Son Haliyle Tanıyamayacaksınız!
Kocamın Ailesi Dizisiyle Yıldızını Parlatan Beren Gökyıldız'ı Son Haliyle Tanıyamayacaksınız!
Oldukça küçük yaşlarda kameralar karşısına geçen Beren Gökyıldız en popüler çocuk oyunculardan biri oldu. Şimdilerde 14 yaşında olan Beren'in son haliyse görenleri ufak çaplı şaşkına çevirdi.
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Konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Kocamın Ailesi dizisiyle ilk kez karşımıza çıkan Beren Gökyıldız'ı "Pelin" karakteriyle izlemiştik.
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Bu yapımın final yapmasından birkaç yıl sonra kadrosuna girdiği "Anne" dizisinde başrol oyunculuk deneyimini tadan Gökyıldız, Cansu Dere ve Vahide Perçin'in minik rol arkadaşı olmuştu.
Kendini göstermeyi ve belli bir kitlenin kalbini kazanmayı başaran Beren Gökyıldız sırayla rol aldığı Bizim Hikaye, Kızım, Mucize Doktor, Çocukluk ve daha birçok yapımla beraber dönemin parlak çocuk oyuncusu haline geldi.
Son olarak Yeşil Vadi'nin Kızı ve Kopuk yapımlarıyla izleyici karşına çıkan genç yıldız sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Şimdilerde 14 yaşına giren Beren Gökyıldız'ın değişip kocaman bir genç kız olduğuna da şahit olduk. Hadi gelin son haline bir bakalım...
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