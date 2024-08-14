Yılın Düğününden Detaylar Geliyor: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın Evleneceği Tarih ve Mekan Belli Oldu!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve uzun zamandır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah masasına oturacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi de yılın düğünün ne zaman ve nerede olacağı detayları ortaya çıktı!