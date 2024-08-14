Yılın Düğününden Detaylar Geliyor: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın Evleneceği Tarih ve Mekan Belli Oldu!
Yılın Düğününden Detaylar Geliyor: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın Evleneceği Tarih ve Mekan Belli Oldu!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve uzun zamandır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah masasına oturacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi de yılın düğünün ne zaman ve nerede olacağı detayları ortaya çıktı!
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Şeyma Subaşı ile olan 1 yıllık evliliğini 2018 yılında sonlandıran ünlü yapımcı Acun Ilıcalı gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırmıştı.
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2021 yılında yepyeni bir aşka yelken açan çift magazin dünyasının da gözbebeği haline geldi adeta. Ilıcalı ve biricik aşkının her karesi yakından takip edilir oldu.
Her yıl bir fotoğraf paylaşarak Altunkaya'nın doğum gününü kutlamayı hiçbir zaman ihmal etmeyen Ilıcalı'nın bu yılki kutlamada siyah tişörtlerinden vazgeçip beyaz bir gömlek giymesi "işte aşk" dedirtmişti hatta.
İlişkisi hakkında “Çağla’yla çok güzel bir ilişkimiz var. 2 yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum... İş hayatımdaki aşırı yoğunluk, özel hayatımda hep problem yarattı. Özel hayatta başarısızlıklar yaşadım. Ama bu sefer her şey çok güzel.” diyen ünlü yapımcının gerçekten aşık olduğu da çok konuşulmuştu.
Hatta Acun Ilıcalı, güzelliği, neşeli ve sempatik halleriyle kısa sürede beğeni toplayan aşkına 5 milyon TL olduğu iddia edilen bir yüzük de hediye edince "evlilik yakın" söylentileri başlamıştı.
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Veee beklenen haber geldi! Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın evleneceği duyuruldu.
Evlilik haberinin verilmesinin ardından da detaylar ortaya çıkmaya başladı. Popüler çiftin düğün tarihi ve mekanı belli oldu.
Öğrenilen bilgilere göre; Acun Ilıcalı biricik aşkı Çağla Altunkaya'yla 5 Eylül'de Marmaris’te Vedat Milor’ün "fransız öpücüğü gibi" dediği Söğüt Manzara Restoran'da nikah masasına oturacak.
Her detayın ince elendiği düğüne sadece ikilinin yakınlarının katılacağı belirtildi. Pop Bizde'nin paylaşımına göre merakla beklenen nikaha 200 kişinin katılması planlanıyormuş. Ayrıca iddialara göre; yeniden damatlık giymeye hazırlanan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için Muğla'daki bir oteli düğün için kapatıp tüm odaları da tutmuş şimdiden.
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