Biricik Aşkı Hakan Sabancı'yla Mykonos'u Baştan Fetheden Hande Erçel Bu Sefer de DJ'liğe Soyundu
Biricik Aşkı Hakan Sabancı'yla Mykonos'u Baştan Fetheden Hande Erçel Bu Sefer de DJ'liğe Soyundu
Günlerdir hatta haftalardır Yunanistan'ın Mykonos adasında biricik aşkı Hakan Sabancı'yla tatil sefası yapan Hande Erçel, Instagram'ın son güncellemesiyle gelen çoklu fotoğraf paylaşımını dibine kadar kullanıp pek çok karesini takipçileriyle paylaştı. Oyunculuğuyla sürekli gündemde olan Erçel'in DJ moduna geçişi de gözden kaçmadı.
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Bir yandan hem yurt içi hem yurt dışından milyonlarca hayranı olan bir yandan da büyük bir anti kitlesi bulunan Hande Erçel sürekli eleştirilen oyunculuğu ve Hakan Sabancı'yla olan ilişkisiyle gündemin gözdesi olmaya devam ediyor.
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Yakın bir zamanda Sabancılar'a gelin olacağı konuşulan hatta kaynana Arzu Sabancı'nın gönlünü kazanmak için tüm gerekeni yaptığı söylenen ünlü oyuncu geçtiğimiz gün evlilik sorusuna da "Olursa zaten bilirsiniz" diye cevap vermişti.uuuu
Sosyal medya kullananlar kesin denk gelmiştir, Erçel, ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım'la Yunanistan'da tatil yapıyordu. Çift İstanbul'a dönsede tatil keyfine devam eden Hande "artık dön" bile dedirtmişti ablasına.
Artık birbirlerinin uzuvlarını değil direkt kendilerini göstermeye doyamayan sevgililerden gelen kahverengi kalpli aşk pozu da sosyal medyaya damgasını vurmuştu.
Tatil karelerini paylaşmaya doyamayan Hande Erçel geçtiğimiz akşam Instagram'ın son güncellemesiyle gelen kaydırmalı post sayısının artışını dibine kadar kullandı.
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Günler hatta haftalardır Mykonos'ta deniz-kum-güneş üçlüsünün sefasını süren ünlü oyuncu adanın her köşesinde poz vermiş adeta.
Elbette çok sevdiği ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım'la pozlarını da posta eklemeyi unutmadı elbette.
Postun içinde yer alan şu masmavi deniz manzarasını da kıskanmadık diyemeyeceğiz gerçekten...
Gündüz denizin geceyse eğlencenin dibine vuran Hakan Sabancı'nın aşkı Hande Erçel'in DJ'liğe de soyunması elbette dikkatlerden kaçmadı.
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