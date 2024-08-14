Biricik Aşkı Hakan Sabancı'yla Mykonos'u Baştan Fetheden Hande Erçel Bu Sefer de DJ'liğe Soyundu

Günlerdir hatta haftalardır Yunanistan'ın Mykonos adasında biricik aşkı Hakan Sabancı'yla tatil sefası yapan Hande Erçel, Instagram'ın son güncellemesiyle gelen çoklu fotoğraf paylaşımını dibine kadar kullanıp pek çok karesini takipçileriyle paylaştı. Oyunculuğuyla sürekli gündemde olan Erçel'in DJ moduna geçişi de gözden kaçmadı.