Aile Tatilini Bırakıp Aşkına Koştu: Hakan Sabancı'nın Tercihi Mykonos'taki Sevgilisi Hande Erçel Oldu!

Yazın gelmesiyle ülke ülke gezmeye başlayan Sabancılar'dan Hacı, Nazlı, Kerim ve Arzu Sabancı şu sıralar aile tatilinde. Ailenin bir diğer oğlu Hakan Sabancı'nın da aile tatiline dahil olması beklenirken rota bambaşka bir yere çevrildi. Tercihini aşkından yana kullanan Hakan Sabancı soluğu Mykonos'taki sevgilisi Hande Erçel'in yanında aldı.