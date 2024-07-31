Aile Tatilini Bırakıp Aşkına Koştu: Hakan Sabancı'nın Tercihi Mykonos'taki Sevgilisi Hande Erçel Oldu!
Aile Tatilini Bırakıp Aşkına Koştu: Hakan Sabancı'nın Tercihi Mykonos'taki Sevgilisi Hande Erçel Oldu!
Yazın gelmesiyle ülke ülke gezmeye başlayan Sabancılar'dan Hacı, Nazlı, Kerim ve Arzu Sabancı şu sıralar aile tatilinde. Ailenin bir diğer oğlu Hakan Sabancı'nın da aile tatiline dahil olması beklenirken rota bambaşka bir yere çevrildi. Tercihini aşkından yana kullanan Hakan Sabancı soluğu Mykonos'taki sevgilisi Hande Erçel'in yanında aldı.
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Eskiden konuştuğumuz ancak şimdilerde ne yapsalar sürekli gündemimizde yer alan Sabancı ailesi havaların ısınmasıyla tatil modunu açmış durumda.
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Kendi yatlarıyla Bodrum'un gidilmedik koyunu bırakmayan Nazlı Sabancı ve eşi Hacı Sabancı tatile doymayıp rotalarını yurt dışına çevirmişti.
Romantik tatil, torunu Arzu Alara'nın hasretine de dayanamayan Arzu Sabancı'nın Nazlı Sabancı'nın annesi yani dünürü Güneş Sertkaya'yı da alıp yanlarına gitmesiyle bir kez daha aile tatiline dönüştü.
Eşi ve minik kızıyla Almanya'dan sonra Fransa'ya geçen Nazlı Sabancı, kayınvalidesi ve annesiyle beraber verdiği pozlarla da epey konuşuldu.
Nazlı gelinin Fransa'nın Saint-Tropez şehrinde yeni bir tatil pozu paylaşmasıyla beraber ailenin küçük oğlu Kerim Sabancı'nın da bu gezide ailenin yanında olduğunu öğrenmiş olduk.
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Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı kardeşlerin aile tatili pozlarından sonra gözler sosyetenin yakışıklısı ve ortanca kardeş Hakan Sabancı'ya çevrildi. O da bu büyük ekibe katılır mı diye beklerken güzergah bambaşka bir tarafa çevrildi.
Neresi mi ? Gelin onu da şöyle anlatalım: Hakan Sabancı'nın biricik aşkı Hande Erçel, bir süredir ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım'la Yunanistan'da tatil yapıyordu.
İşte tam da bu noktada devreye giren Hakan Sabancı, Gamze ve Caner çiftinin İstanbul'a dönmesiyle Mykonos'ta tek kalan Hande Erçel'in yanına uçtu.
Aile tatiline katılmayıp biricik aşkı Hande Erçel'in yanına giden Hakan Sabancı gün batımında poz vermeyi de unutmadı.
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