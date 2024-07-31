Her Detayına Ayrı Bayılacaksınız: Karsu Hollandalı Sevgilisiyle Evlendi, Düğünden İlk Kareler de Geldi!

Büyüleyici sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Karsu, geçtiğimiz yıllarda evlilik teklifi aldığı Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile bugün nikah masasına oturdu. Rüya gibi düğünde iki gelinlik giyen Karsu, evlenirken Türk adetlerini doyasıya yaşatması da takdir topladı.