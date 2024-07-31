Her Detayına Ayrı Bayılacaksınız: Karsu Hollandalı Sevgilisiyle Evlendi, Düğünden İlk Kareler de Geldi!
Her Detayına Ayrı Bayılacaksınız: Karsu Hollandalı Sevgilisiyle Evlendi, Düğünden İlk Kareler de Geldi!
Büyüleyici sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Karsu, geçtiğimiz yıllarda evlilik teklifi aldığı Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile bugün nikah masasına oturdu. Rüya gibi düğünde iki gelinlik giyen Karsu, evlenirken Türk adetlerini doyasıya yaşatması da takdir topladı.
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Güçlü sesi, piyano çalışıyla kısa sürede milyonları kendine hayran bırakmayı başaran Hollanda doğumlu Türk şarkıcı Karsu başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.
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Takdir toplayan kariyeri kadar sempatik ve doğal halleriyle de sevilen şarkıcının, görenlere gıpta ettiren türdeki aşk hayatı da elbette konuşuluyor.
2022 yılının ekim ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifi alan Karsu mutluluğunu "I said YESSSS! 💍" notuyla duyurmuştu.
Ailesinin büyük bir kısmının Hollanda'da yaşadığı bilinen sempatik şarkıcı evlilik yolunda ilk adımını attığı günden beri düğününde halay çekileceğinin altını çiziyordu.
Belki görmüşsünüzdür, Karsu haziran aynın sonlarında yakın arkadaşlarıyla beraber Las Vegas'ta bekarlığa veda partisi yapmıştı.
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"Ne zaman evlenir?", "Nasıl bir düğün yapar?" diye merakla beklediğimiz Karsu, bugün Hollandalı aşkı Mike Schrama'yla nikah masasına oturdu.
Türk adetlerinin buram buram yaşatıldığı bir düğün oldu gerçekten. Hollandalı damat bahşiş için kapıda bile bırakıldı.
Sözünde duran Karsu, düğün öncesi evinden davul ve zurna eşliğinde çıkarken Hollandalı aşkıyla karşılıklı oynamayı da ihmal etmedi.
Ünlü şarkıcının kır düğününde gelen her detaysa adeta rüya gibiydi. Gelin arabasıyla görenlerin gözlerinden kalpler çıkardı.
İkilinin leziz bir tabak yaprak sarmasının yanına iliştirilmiş düğün davetiyesini de görmeniz gerek:
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Bir ömür birlikteliğe "Evet!" denilecek anlarda hem Karsu'nun babası hem de eşi gözyaşlarını tutamadı.
Düğününde iki farklı gelinlik tercih eden Karsu bir kez daha duru güzelliğiyle takipçilerinden tam puan aldı...
Sizce de Karsu Dönmez ve Mike Schrama birbirlerine çok yakışmamışlar mı? Hadi yorumlara...
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