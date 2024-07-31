İlk Aşk Karesi Gelmişti: Taze Çift Berkcan Güven ve Hailey Eylül Sani Fenerbahçe Maçında Görüntülendi!
İlk Aşk Karesi Gelmişti: Taze Çift Berkcan Güven ve Hailey Eylül Sani Fenerbahçe Maçında Görüntülendi!
Youtuber Berkcan Güven'in, Amerika'da yaşayan influencer Hailey Eylül Sani'yle birlikte olduğu haberi kısa sürede gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde gelen aşkın ilk karesinden sonra çift Fenerbahçe maçında görüntülendi.
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Vine platformu üzerinden çektiği videolarla tanıdığımız Berkcan Güven son dönemlerin en popüler Youtuber'larından bir tanesi.
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Birçok ünlü isimle beraber içerik üretmeye başlayan Güven genç kesimin büyük beğenisi toplamasından sonra müzik dünyasına adım attı.
Bir dönem düet yaptığı Alizade tarafından dolandırıldığını söyleyen genç fenomen sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Örneğin geçtiğimiz haftalarda Zeynep Bastık'a Twitter üzerinden fena sataşmıştı.
Adı zaman zaman aşk haberleriyle de öne çıkan Berkcan Güven'in geçtiğimiz günlerde influencer Hailey Eylül Sani ile Alaçatı'da bir mekanda samimi şekilde dans ettiği öne sürülmüştü.
Bir süredir yaşamına Amerika'da devam eden Hailey Eylül Sani oldukça başarılı işlere de imza atmış biri. Örneğin Jennifer Lopez'le röportaj yapmış ve Bella Hadid'le boy göstermişti.
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Aşk iddialarının gerçek olup olmadığı tartışılırken Gossip Pasta tarafından görüntülenen Berkcan ve Hailey ilk kez beraber görüntülenmişti.
Sürpriz aşklarıyla herkesi şaşkına çeviren Berkcan Güven ve Hailey Eylül Sani bu sefer de geçtiğimiz akşam oynan Fenerbahçe-Lugano maçını izlemek için gittikleri tribünde görüntülendi.
Peki siz bu ikiliyi yakıştırdınız mı? Hadi yorumlarda buluşalım...
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