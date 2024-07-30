Yıllardır Sahneye Çıkmayan Şebnem Ferah'ın Pentagram'la Çılgınca Eğlendiği Anlar Goygoyculara Meze Oldu!
Yıllardır Sahneye Çıkmayan Şebnem Ferah'ın Pentagram'la Çılgınca Eğlendiği Anlar Goygoyculara Meze Oldu!
Yıllardır sahnelere dönmesini beklediğimiz ünlü şarkıcı Şebnem Ferah ülkemizin efsane metal grubu Pentagram ile bir araya geldi. Usta isimlerin bir odada yarınlar yokmuşçasına eğlendiği anlarsa goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.
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Türk Rock müziğinin en güçlü kadın sanatçılarından biri olan Şebnem Ferah birbirinden başarılı şarkılarıyla adeta efsane oldu.
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Pandemi döneminden beri yani yaklaşık 4 yıldır sahnelere çıkmayan ünlü şarkıcının uzun zamandır konser vermemesi milyonlarca hayranını harekete geçirmişti. Bazı hayranlarıysa Change.org'ta "Ses Ver Şebnem Ferah” diye bir imza kampanyası düzenlemişti.
Yeni albüm çalışması yapması ve sahneye çıkması konusunda yoğun ısrarların devam ettiği bu dönemde yeni bir gelişme yaşanmıştı hatırlarsanız...
Kendisine 10 konser karşılığında 2 milyon dolarlık büyük bir teklif gitmişti. Ancak bunu da reddeden Ferah tüm sevenlerini isyan ettirmişti.
Epeydir bir ortam içinde görmediğimiz Şebnem Ferah geçtiğimiz gün arkadaşları olan Pentagram grubuyla bir araya gelip çılgınlar gibi eğlendi.
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Efsane isimlerin böyle bir ortamda buluşup yarınlar yokmuş keyifli vakit geçirdiği anlarsa goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı:
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