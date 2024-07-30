Yıllardır Sahneye Çıkmayan Şebnem Ferah'ın Pentagram'la Çılgınca Eğlendiği Anlar Goygoyculara Meze Oldu!

Yıllardır sahnelere dönmesini beklediğimiz ünlü şarkıcı Şebnem Ferah ülkemizin efsane metal grubu Pentagram ile bir araya geldi. Usta isimlerin bir odada yarınlar yokmuşçasına eğlendiği anlarsa goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.