Nagehan Alçı ve Yunan Diplomat Sevgilisi Stavros Christodoulidis İlk Kez Görüntülendi!
Nagehan Alçı ve Yunan Diplomat Sevgilisi Stavros Christodoulidis İlk Kez Görüntülendi!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/nagehan-a...
Snob Magazin'in haberine göre; Rasim Ozan Kütahyalı'yla boşanan gazeteci yazar Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisi Stavros Christodoulidis ile ilk kez görüntülendi!
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Bir dönem gündemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz Ekim ayında 13 yıllın evliliklerini sonlandırmıştı.
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Boşanmadan aylar sonra Nevşin Mengü'nün programına katılarak olay itiraflarda bulunan Alçı, , "Kazandığım parayı ilk gün Rasim elimden alıyordu...Kaç gece, Rasim’in öfkesi dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum. Kapıları çarpıyor... 7 Kasım 2017’de ben hayata son anda tutundum. Rasim beni boğuyordu. Boğazıma yapıştı." diyerek şoke etmişti.
Aynı programda bir de "Şu an görüştüğüm biri var. Yabancı bir diplomat. Rasim bunu öğrendikten sonra daha da çirkinleşti" ifadelerini kullanan ünlü gazetecinin gönlünü kime kaptırdığı merak konusu olmuştu.
Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre; bu kişinin de Yunanistan konsolosluğunda görevli istihbaratçı Stavros Christodoulidis olduğunu öğrenmiştik.
Snob Magazin'in özel haberine göre; Nagehan Alçı, yeni aşkı Yunan diplomat Stavros Christodoulidis ile ilk kez Nişantaşı'nda kameralara takıldı.
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Keyifleri epey yerinde görünen taze çift bir süre mağazaları gezdikten sonra oradan da ayrıldı...
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