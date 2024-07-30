Yıldız Tibe, Teoman, Göksel... Bu Sefer de Melike Şahin Antik Mezara Yaslanıp Şarkı Söyledi!

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe ve Teoman'ın Bodrum Antik Tiyatrosu'nda bulunan antik mezara olan hareketleri tepki toplamıştı. Bu sefer de gündeme taşınan isim Melike Şahin oldu. Ünlü şarkıcının lahite yaslanıp şarkı söylediği anlar çok konuşuldu.