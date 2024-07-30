Yıldız Tibe, Teoman, Göksel... Bu Sefer de Melike Şahin Antik Mezara Yaslanıp Şarkı Söyledi!
Yıldız Tibe, Teoman, Göksel... Bu Sefer de Melike Şahin Antik Mezara Yaslanıp Şarkı Söyledi!
Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe ve Teoman'ın Bodrum Antik Tiyatrosu'nda bulunan antik mezara olan hareketleri tepki toplamıştı. Bu sefer de gündeme taşınan isim Melike Şahin oldu. Ünlü şarkıcının lahite yaslanıp şarkı söylediği anlar çok konuşuldu.
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Bodrum Antik Tiyatrosu'nda devam eden konser maratonlarında sürekli bir olay yaşanıyor. Hatırlarsınız, 20 Haziran'da sahne alan Yıldız Tilbe'nin konser anında lahitin üzerine çıkmak istemiş ancak görevliler tarafından engellenmişti
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Tilbe'nin ardından aynı sahnede 23 Temmuz günü rock müzik efsanesi Teoman sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcının lahit üzerine uzanarak şarkı söylediği anlar ise yine büyük ses getirdi.
Antik Tiyatro'da vuku bulunan bu olaylar silsilesi sonrası yetkiler harekete geçti. Yaşananların ardından mezarı koruması için bir görevli getirildi.
Göksel ise şarkı söylerken, mezarı korumak için orada oturan görevliye "İnsanın bu taşı sahnede görünce oturası geliyor... Taşı sanatçıdan koruyorsunuz. Sizin de işiniz zor" dediği anlar da elbette gözlerden kaçmadı.
Son olarak Bodrum Antik Tiyatro'da 29 Temmuz'da Melike Şahin sahne aldı. Şarkı söylerken Şahin'in lahit üzerine dayanarak şarkı söylemesi tartışmayı biraz daha kökledi.
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Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüleri de buraya bırakıyorum:
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