Yıldız Tilbe'ye Engel Olmuşlardı: Teoman Bodrum Konserinde Antik Mezarın Üzerine Yatarak Şarkı Söyledi

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum Antik Kent'te konser veren Yıldız Tilbe, şarkı esnasında antik bir mezarın üzerine çıkmaya çalışmış, görevliler ona engel olmuştu. Kendisi de mezar olduğunu öğrenince korkarak kaçmıştı zaten.
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Aynı yerde konser veren Teoman da benzer bir hareket yaptı.
Şarkısını mezarın üzerine yatarak söyleyen Teoman'a kimse herhangi bir uyarıda bulunmayınca o anlara "Yıldız Tilbe'ye ayıp edilmiş" yorumları geldi.
İşte o anlar;
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