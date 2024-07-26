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Gençliğinde Barda Çalışan Kadın O Zamanlar Yaptığı Bardak Gösterileriyle Çocuklarını Büyüledi

Gençliğinde Barda Çalışan Kadın O Zamanlar Yaptığı Bardak Gösterileriyle Çocuklarını Büyüledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 20:33 Son Güncelleme: 26.07.2024 - 21:07

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Çocukluk dönemimizde, annelerimizin gerçekleştirdiği bazı eylemler, bizim için adeta bir sihirli dokunuş gibi hissettirirdi. Onlar, bizim minik gözlerimizde, hayranlıkla izlediğimiz süper kahramanlar kadar özeldi.

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Gençliğinde barda çalışan bir kadın, meslek hayatında kendisini ünlendiren hareketlerini çocuklarına sergiledi.

Gençliğinde barda çalışan bir kadın, meslek hayatında kendisini ünlendiren hareketlerini çocuklarına sergiledi.

Bir dönem gazetelere haber olan o hareketi, çocuklarını da büyüledi.

Bir dönem gazetelere haber olan o hareketi, çocuklarını da büyüledi.

İşte o video;

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