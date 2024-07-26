Bir Gencin Çocukken Yaptığımız Garip Şeyleri Paylaştığı Videoda Herkes Kendi Çocukluğunu Gördü

Çocukluk evresi, bireyin dünyayı tanıma ve anlama sürecidir. Bu dönem, çocuğun hayatının en önemli ve belirleyici evrelerinden biridir. Çünkü bu süreçte çocuk, çevresini ve kendisini keşfeder. Bu keşfetme sürecinde merakı onu birbirinden ilginç oyunlara yönlendirebilir.