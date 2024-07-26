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Bir Gencin Çocukken Yaptığımız Garip Şeyleri Paylaştığı Videoda Herkes Kendi Çocukluğunu Gördü

Bir Gencin Çocukken Yaptığımız Garip Şeyleri Paylaştığı Videoda Herkes Kendi Çocukluğunu Gördü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 18:08

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Çocukluk evresi, bireyin dünyayı tanıma ve anlama sürecidir. Bu dönem, çocuğun hayatının en önemli ve belirleyici evrelerinden biridir. Çünkü bu süreçte çocuk, çevresini ve kendisini keşfeder. Bu keşfetme sürecinde merakı onu birbirinden ilginç oyunlara yönlendirebilir.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, çocukken hepimizin yaptığı garip hareketleri paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, çocukken hepimizin yaptığı garip hareketleri paylaştı.

Videoyu izleyenler her bir harekette kendini gördü.

Videoyu izleyenler her bir harekette kendini gördü.

İşte o video;

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