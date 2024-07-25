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Eskişehir'de Düzenlenen Dans Yarışmasına Kendi Figürleriyle Dahil Olan Güvenlik Görevlisi Gençleri Solladı

Eskişehir'de Düzenlenen Dans Yarışmasına Kendi Figürleriyle Dahil Olan Güvenlik Görevlisi Gençleri Solladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 16:26

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Eskişehir'de düzenlenen bir dans yarışmasına, yarışmanın yapılacağı alanın güvenliğini sağlayan görevli damgasını vurdu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@irmakaltiinok...
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Yarışmanın sonunda kendini müziğin ritmine bırakan güvenlik görevlisi, günün tadını çıkarttı.

Yarışmanın sonunda kendini müziğin ritmine bırakan güvenlik görevlisi, günün tadını çıkarttı.

Gençler de kendisine eşlik edince ortaya kalpleri ısıtan bir görüntü çıktı.

Gençler de kendisine eşlik edince ortaya kalpleri ısıtan bir görüntü çıktı.

İşte o anlar;

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