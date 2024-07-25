Eskişehir'de Düzenlenen Dans Yarışmasına Kendi Figürleriyle Dahil Olan Güvenlik Görevlisi Gençleri Solladı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@irmakaltiinok...
Eskişehir'de düzenlenen bir dans yarışmasına, yarışmanın yapılacağı alanın güvenliğini sağlayan görevli damgasını vurdu.
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Yarışmanın sonunda kendini müziğin ritmine bırakan güvenlik görevlisi, günün tadını çıkarttı.
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Gençler de kendisine eşlik edince ortaya kalpleri ısıtan bir görüntü çıktı.
İşte o anlar;
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