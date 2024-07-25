Florida'da Yaşayan Bir Türk'ün "Ben Florida Kızıyım" Diyerek Paylaştığı Video Ekrana Uzun Uzun Baktırdı

Yaz mevsimi, adeta kavurucu sıcaklıklarıyla kendini hissettiriyor. Özellikle tatil bölgelerindeki pahalılık, gençlerin tatil yapmasını, sosyalleşmesini ve yazın tadını çıkarmasını imkansız hale getiriyor.
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Florida'da yaşayan bir gencin "Ben Florida kızıyım" diyerek çektiği video sosyal medyada viral oldu.
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Genç kızın günlük yaşamını duyanlar, videonun ardından ekrana uzun uzun baktı.
İşte o video;
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