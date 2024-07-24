İnsanlar Şaşkınlıkla Havuzu Terk Etti: Antalya'da Bir Otelde Bir Şahıs Havuza Büyük Tuvaletini Yaptı

Yaz mevsiminin en keyifli yanlarından biri kuşkusuz havuzda geçirilen zamanlar. Ancak bu keyifli anların kabusla bitmemesi için dikkat etmemiz gereken bir husus var o da temizlik. Ortak kullanım alanlarından olan havuzların temizliği, tüm kullanıcıların ortak görevi ve sorumluluğu. Bu, hem kendi sağlığımızı korumak hem de diğer kullanıcıların sağlığına saygı göstermek adına büyük önem taşıyor. Fakat bu pek çok kişinin umrunda değil.
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Antalya'da bir otelde, müşterilerden biri havuza büyük tuvaletini yaptı.
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İnsanların şaşkınlıkla havuzu terk ettiği o görüntüler, bir turist tarafından kaydedildi.
İşte o görüntüler;
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