"Bir Daha Asla Türkiye'ye Yalnız Gelmeyeceğim" Diyen Bir Turist Yaşadığı Kötü Deneyimi Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@tiffanytchen/...
Ülkemiz, özellikle yaz mevsiminde turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Yaz boyunca dünyanın dört bir yanından sayısız insan ağırlıyoruz.
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Bir daha tek başına Türkiye'ye gelmeyeceğini söyleyen Asyalı bir turist, bunun 5 nedenini çektiği bir video ile açıkladı.
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Kiraladığı evin sahibinin üzerinde kıyafet yokken kendisini gözetlediğini söyleyen kadın satıcıların da her fırsatta kendisini dolandırmaya çalışmasından şikayet etti.
İşte o video;
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