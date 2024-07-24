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"Bir Daha Asla Türkiye'ye Yalnız Gelmeyeceğim" Diyen Bir Turist Yaşadığı Kötü Deneyimi Paylaştı

"Bir Daha Asla Türkiye'ye Yalnız Gelmeyeceğim" Diyen Bir Turist Yaşadığı Kötü Deneyimi Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 18:12

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Ülkemiz, özellikle yaz mevsiminde turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Yaz boyunca dünyanın dört bir yanından sayısız insan ağırlıyoruz.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@tiffanytchen/...
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Bir daha tek başına Türkiye'ye gelmeyeceğini söyleyen Asyalı bir turist, bunun 5 nedenini çektiği bir video ile açıkladı.

Bir daha tek başına Türkiye'ye gelmeyeceğini söyleyen Asyalı bir turist, bunun 5 nedenini çektiği bir video ile açıkladı.

Kiraladığı evin sahibinin üzerinde kıyafet yokken kendisini gözetlediğini söyleyen kadın satıcıların da her fırsatta kendisini dolandırmaya çalışmasından şikayet etti.

Kiraladığı evin sahibinin üzerinde kıyafet yokken kendisini gözetlediğini söyleyen kadın satıcıların da her fırsatta kendisini dolandırmaya çalışmasından şikayet etti.

İşte o video;

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