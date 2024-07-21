Amerikalı Bir Kadın Şehirlerimizin İsimlerini Telaffuz Etmeye Çalışınca Ortaya Güldüren Yeni İsimler Çıktı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9nCLx...
‘deanailebirkan’ isimli sosyal medya hesabının eğlenceli videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Bir Türk ve bir Amerikalı’nın bir araya geldiği hesapta yabancı dil ile ilgili hem eğlenceli hem de öğretici videolar paylaşılıyor.
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İkili bir Amerikalı’nın şehirlerimizin isimlerini nasıl telaffuz edeceğini test ettikleri bir video çekti.
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Ortaya ise güldüren görüntüler çıktı.
İşte o video;
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