İlk Kez Türk Berberinde Tıraş Olan Bir Turist Berberde Yaşadıklarını Paylaştı: "10/10 Bir Deneyimdi"

Son zamanlarda, ülkemizdeki berberlerin verdiği hizmetler, güzellik salonlarını aratmıyor. Artık sadece saç kesimi ve tıraş hizmeti vermekle kalmıyor, masajdan cilt bakımına kadar birçok farklı alanda hizmet sunuyorlar. Müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için sürekli kendilerini geliştiren bu berberler, güzellik ve bakım konusunda da iddialılar. Bu durum, berberlik sektöründe yeni bir trendin başlamasına neden oldu elbette.