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İlk Kez Türk Berberinde Tıraş Olan Bir Turist Berberde Yaşadıklarını Paylaştı: "10/10 Bir Deneyimdi"

İlk Kez Türk Berberinde Tıraş Olan Bir Turist Berberde Yaşadıklarını Paylaştı: "10/10 Bir Deneyimdi"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 17:16

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Son zamanlarda, ülkemizdeki berberlerin verdiği hizmetler, güzellik salonlarını aratmıyor. Artık sadece saç kesimi ve tıraş hizmeti vermekle kalmıyor, masajdan cilt bakımına kadar birçok farklı alanda hizmet sunuyorlar. Müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için sürekli kendilerini geliştiren bu berberler, güzellik ve bakım konusunda da iddialılar. Bu durum, berberlik sektöründe yeni bir trendin başlamasına neden oldu elbette.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9hw_3...
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Bir turist, ilk kez gittiği yere bir Türk berberinde yaşadığı tıraş deneyimini paylaştı.

Bir turist, ilk kez gittiği yere bir Türk berberinde yaşadığı tıraş deneyimini paylaştı.

Tıraşın yanı sıra, masajdan cilt bakımına pek çok hizmet alan turist, yaşadığı deneyime bayıldı.

Tıraşın yanı sıra, masajdan cilt bakımına pek çok hizmet alan turist, yaşadığı deneyime bayıldı.

İşte o anlar;

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