Türkiye'de Pazara Giden Bir Turist Gördükleri Karşısındaki Şaşkınlığını Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mariaax_a/vid...
Kültürümüzün benzersiz bir parçası olan pazar kültürü, diğer pek çok ülkeden oldukça farklı.Pazarlar, yerel üreticilerin ve tüketicilerin doğrudan bir araya gelerek, karşılıklı olarak fayda sağladığı yerlerdir. Pek çok ülkede pazarlar kurulup, bizdeki gibi müşteri çekmek için yüksek sesle bağırma gibi alışkanlıklar olsa hiçbiri bizim pazarlarımız kadar renkli değil.
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Yurt dışından ülkemize gelen bir turist, meşhur pazarlarımızdan birine gitti.
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Tezgahın üstünde erik dalı oynandığını gören turist, şaşkınlığını sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o video;
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Ve Eril Dalı bir kere daha meşhur oldu.
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