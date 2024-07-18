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Sokak Röportajında Konuşan Bir Gurbetçiye “Kurulu Düzenimiz Var” Söyleminin Ne Kadar Gerçekçi Olduğu Soruldu

Sokak Röportajında Konuşan Bir Gurbetçiye “Kurulu Düzenimiz Var” Söyleminin Ne Kadar Gerçekçi Olduğu Soruldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 09:49

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Ülkemizde dolar ve euronun yüksek olması, turistlerin dikkatini çektiğinden uzun süredir pek çok kişinin tatil rotası Türkiye. Bunların başında da elbette gurbetçiler geliyor. Her dönem döviz ile ülkemize gelmenin avantajını yaşayan gurbetçiler, halinden memnun olanlar ve Almanya’dan şikayet edip Türkiye’ye dönmeyenler olarak ikiye ayrılıyor.

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Türkiye’ye dönemeyen gurbetçiler buna sebep olarak kurulu düzenlerinin olmasını gösteriyor.

Türkiye’ye dönemeyen gurbetçiler buna sebep olarak kurulu düzenlerinin olmasını gösteriyor.

Bir sokak röportajında ülkemize tatile gelen bir gurbetçiye, “Kurulu düzeniniz var.” söyleminin ne kadar doğru olduğu soruldu.

Bir sokak röportajında ülkemize tatile gelen bir gurbetçiye, “Kurulu düzeniniz var.” söyleminin ne kadar doğru olduğu soruldu.

'Berlin'de döner kesen birisi istediği arabayı alabilir. Almanya'da insana saygı var, insan hayatı değerli orada.” diyen gurbetçi bu söylemin tamamen yalan olduğunu savundu.

İşte o röportajı;

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