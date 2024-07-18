Sokak Röportajında Konuşan Bir Gurbetçiye “Kurulu Düzenimiz Var” Söyleminin Ne Kadar Gerçekçi Olduğu Soruldu

Ülkemizde dolar ve euronun yüksek olması, turistlerin dikkatini çektiğinden uzun süredir pek çok kişinin tatil rotası Türkiye. Bunların başında da elbette gurbetçiler geliyor. Her dönem döviz ile ülkemize gelmenin avantajını yaşayan gurbetçiler, halinden memnun olanlar ve Almanya’dan şikayet edip Türkiye’ye dönmeyenler olarak ikiye ayrılıyor.