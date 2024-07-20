Sıraya Girip Saçlarına Dokundular: İlk Kız Kıvırcık Saçlı Birini Gören Asyalıların Şaşkınlığı Gülümsetti

Kaynak: https://www.instagram.com/souhaila_ja...
Dünya, çeşitli ırkların ve fiziksel özelliklerin bir arada bulunduğu, renkli bir gezegen. Her köşesi, farklı insanlar ve onların benzersiz özellikleri ile dolu. Bu çeşitlilik, dünyayı zengin ve ilgi çekici kılıyor.
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Faslı model Souhaîla Abdou Jäger'in Tayvan gezisi sırasında gür kıvırcık saçları olay oldu.
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Düz ve ince saçlara sahip olan Asyalı çocuklar, hayatlarında ilk kez kıvırcık saç görünce dokunmak için sıraya girdi.
İşte o video;
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ışığı görmüş gibi sevinmisler 😂😂