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Sıraya Girip Saçlarına Dokundular: İlk Kız Kıvırcık Saçlı Birini Gören Asyalıların Şaşkınlığı Gülümsetti

Sıraya Girip Saçlarına Dokundular: İlk Kız Kıvırcık Saçlı Birini Gören Asyalıların Şaşkınlığı Gülümsetti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 17:52

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Dünya, çeşitli ırkların ve fiziksel özelliklerin bir arada bulunduğu, renkli bir gezegen. Her köşesi, farklı insanlar ve onların benzersiz özellikleri ile dolu. Bu çeşitlilik, dünyayı zengin ve ilgi çekici kılıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/souhaila_ja...
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Faslı model Souhaîla Abdou Jäger'in Tayvan gezisi sırasında gür kıvırcık saçları olay oldu.

Faslı model Souhaîla Abdou Jäger'in Tayvan gezisi sırasında gür kıvırcık saçları olay oldu.

Düz ve ince saçlara sahip olan Asyalı çocuklar, hayatlarında ilk kez kıvırcık saç görünce dokunmak için sıraya girdi.

Düz ve ince saçlara sahip olan Asyalı çocuklar, hayatlarında ilk kez kıvırcık saç görünce dokunmak için sıraya girdi.

İşte o video;

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ışığı görmüş gibi sevinmisler 😂😂