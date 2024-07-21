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Beşik Kertmesi? Yeğeninin Göbek Bağını ODTÜ'ye Gömerken Başka Bir Göbek Bağı Bulunca Olayın Seyri Değişti

Beşik Kertmesi? Yeğeninin Göbek Bağını ODTÜ'ye Gömerken Başka Bir Göbek Bağı Bulunca Olayın Seyri Değişti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 15:24

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Yeni doğan bir bebeğin göbek bağı, doğumun ardından belirli bir süre sonra düşer. Göbek bağı kültürümüzde pek çok ritüel için kullanılır. Çocuğun sahip olması istenilen mesleğe göre okul, hastane gibi yerlerin bahçelerine gömülmesi geleneği en bilinenlerinden biri.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kubraskendine...
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Bir kadın, yeğeninin göbek bağını ODTÜ'nün bahçesine gömmek isterken gömdüğü yerde başka bir göbek bağı buldu.

Bir kadın, yeğeninin göbek bağını ODTÜ'nün bahçesine gömmek isterken gömdüğü yerde başka bir göbek bağı buldu.

"Yanlışlıkla iki bebeğin kaderini bağladım" notuyla paylaşılan o anlar için film sahnelerini aratmayacak senaryolar üretildi.

"Yanlışlıkla iki bebeğin kaderini bağladım" notuyla paylaşılan o anlar için film sahnelerini aratmayacak senaryolar üretildi.

İşte o anlar;

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