Beşik Kertmesi? Yeğeninin Göbek Bağını ODTÜ'ye Gömerken Başka Bir Göbek Bağı Bulunca Olayın Seyri Değişti

Yeni doğan bir bebeğin göbek bağı, doğumun ardından belirli bir süre sonra düşer. Göbek bağı kültürümüzde pek çok ritüel için kullanılır. Çocuğun sahip olması istenilen mesleğe göre okul, hastane gibi yerlerin bahçelerine gömülmesi geleneği en bilinenlerinden biri.