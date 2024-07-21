Mimar Selim Bey'e Sosyal Medyada Kendisi İçin Yapılan Paylaşımlar Gösterildi: "Amcayı Hiç Dinlememişim"

Bir dönem televizyon programında yaptığı tasarımlarla hepimizin rüyalarını süsleyen evler dizayn eden Selim Yuhay, son dönemde yeniden sosyal medyada viral olmaya başladı bildiğiniz üzere. Yaptığı tasarımlar o dönemde oldukça sevilse de, günümüz tasarım anlayışına uymadığı için goygoycuların diline düştü.