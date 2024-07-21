Görüş Bildir
Haberler
Video
Mimar Selim Bey'e Sosyal Medyada Kendisi İçin Yapılan Paylaşımlar Gösterildi: "Amcayı Hiç Dinlememişim"

Mimar Selim Bey'e Sosyal Medyada Kendisi İçin Yapılan Paylaşımlar Gösterildi: "Amcayı Hiç Dinlememişim"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 14:32

İçerik Devam Ediyor

Bir dönem televizyon programında yaptığı tasarımlarla hepimizin rüyalarını süsleyen evler dizayn eden Selim Yuhay, son dönemde yeniden sosyal medyada viral olmaya başladı bildiğiniz üzere. Yaptığı tasarımlar o dönemde oldukça sevilse de, günümüz tasarım anlayışına uymadığı için goygoycuların diline düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Selim Yuhay, kendisi gibi mimar olan Ömer Şanlı'nın kanalına konuk oldu.

Selim Yuhay, kendisi gibi mimar olan Ömer Şanlı'nın kanalına konuk oldu.

'Ağır Mimar' olarak tanınan Şanlı, meslektaşına kendisi ile ilgili yapılan paylaşımları izletti.

'Ağır Mimar' olarak tanınan Şanlı, meslektaşına kendisi ile ilgili yapılan paylaşımları izletti.

Mimarımız bu video aracılığıyla kendisine gelen yorumlara da cevap vermiş oldu.

Mimarımız bu video aracılığıyla kendisine gelen yorumlara da cevap vermiş oldu.

İşte o video;

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın