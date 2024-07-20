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Canlı Yayınlarda "Mekanın Tanıtımını Yapıyorum" Diyerek İndirim İsteyen Kadın Bir Restorandan Kovuldu

Canlı Yayınlarda "Mekanın Tanıtımını Yapıyorum" Diyerek İndirim İsteyen Kadın Bir Restorandan Kovuldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 00:09

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Yemek yediği restoranlarda canlı yayın açıp, mekanın tanıtımını yaptığı söyleyerek indirim isteyen kadının videolarına daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi uzun süredir bu yöntemi kullanmaya devam ediyor.

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Kendini 'gurme' olarak tanıtan şahıs yine bir restoranda canlı yayın yaptığı sırada mekanın yetkilisi gelip kendisini mekandan kovdu.

Kendini 'gurme' olarak tanıtan şahıs yine bir restoranda canlı yayın yaptığı sırada mekanın yetkilisi gelip kendisini mekandan kovdu.

Daha önceki yayınlarını izlediğini ve neyin ne olduğunu bildiklerini söyleyen yetkili "Bundan sonra sizi ağırlamak istemiyoruz." dedi.

Daha önceki yayınlarını izlediğini ve neyin ne olduğunu bildiklerini söyleyen yetkili "Bundan sonra sizi ağırlamak istemiyoruz." dedi.

İşte o anlar;

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