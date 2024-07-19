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Hepimizin Hayalindeki Evi Terk Etmişler: Fethiye'de Harabe Haline Gelmiş Evin Manzarasına Bayılacaksınız

Hepimizin Hayalindeki Evi Terk Etmişler: Fethiye'de Harabe Haline Gelmiş Evin Manzarasına Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 16:20

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Ülkemiz tatil cennetlerinden biri. En büyüleyici tatil mekanlarından biri de elbette Fethiye. Her bir noktasıyla kendisine hayran bırakan Fethiye'de terkedilmiş bir köy bile bulunuyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9g-CQ...
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Bir sosyal medya kullanıcısı, Fethiye'de terk edilmiş bir evin manzarasını paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Fethiye'de terk edilmiş bir evin manzarasını paylaştı.

Harabeye dönmüş evin muazzam manzarasını görenler hayran olurken, evin neden terkedildiği merak konusu oldu.

Harabeye dönmüş evin muazzam manzarasını görenler hayran olurken, evin neden terkedildiği merak konusu oldu.

İşte o ev;

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