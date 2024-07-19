Hepimizin Hayalindeki Evi Terk Etmişler: Fethiye'de Harabe Haline Gelmiş Evin Manzarasına Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9g-CQ...
Ülkemiz tatil cennetlerinden biri. En büyüleyici tatil mekanlarından biri de elbette Fethiye. Her bir noktasıyla kendisine hayran bırakan Fethiye'de terkedilmiş bir köy bile bulunuyor.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, Fethiye'de terk edilmiş bir evin manzarasını paylaştı.
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Harabeye dönmüş evin muazzam manzarasını görenler hayran olurken, evin neden terkedildiği merak konusu oldu.
İşte o ev;
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