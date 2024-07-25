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Bu Nasıl Kalabalık? Travis Scott’ın Milano Konserine 80.000 Kişi Katıldı Ortaya Akılalmaz Bir Görüntü Çıktı

Bu Nasıl Kalabalık? Travis Scott’ın Milano Konserine 80.000 Kişi Katıldı Ortaya Akılalmaz Bir Görüntü Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 10:58 Son Güncelleme: 25.07.2024 - 11:03

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Ünlü rap sanatçısı Travis Scott, müzik dünyasının en öne çıkan isimlerinden. Travis Scott, sadece bir rapçi değil, aynı zamanda bir trend belirleyici. Kendine özgü tarzı ve yenilikçi bakış açısıyla her zaman müzik listelerinin zirvesinde yer almayı başaran Scott, bu sefer de dev bir kalabalığı ağırladığı konseriyle gündem oldu.

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Travis Scott’ın Milano’da verdiği konsere 80.000 kişi katıldı.

Travis Scott’ın Milano’da verdiği konsere 80.000 kişi katıldı.

Ortaya ise akılalmaz bir kalabalık çıktı.

Ortaya ise akılalmaz bir kalabalık çıktı.

İşte o video;

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