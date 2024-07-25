Bu Nasıl Kalabalık? Travis Scott’ın Milano Konserine 80.000 Kişi Katıldı Ortaya Akılalmaz Bir Görüntü Çıktı

Ünlü rap sanatçısı Travis Scott, müzik dünyasının en öne çıkan isimlerinden. Travis Scott, sadece bir rapçi değil, aynı zamanda bir trend belirleyici. Kendine özgü tarzı ve yenilikçi bakış açısıyla her zaman müzik listelerinin zirvesinde yer almayı başaran Scott, bu sefer de dev bir kalabalığı ağırladığı konseriyle gündem oldu.