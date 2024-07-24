Mezunlar Yemeğinde Bir Araya Gelen Eski Sınıf Arkadaşları 20 Yılda Yaşadıkları Değişimi Paylaştı

Zamanın hızla ilerlemesi ve hayatın akıp gitmesi, bazen kendimizde bile yaşadığımız değişimleri fark etmemizi engelliyor. Kendi içimizdeki evrimi, dönüşümü ve büyümeyi göz ardı ediyor, zamanın hızına yetişmeye çalışıyoruz.