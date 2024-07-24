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Mezunlar Yemeğinde Bir Araya Gelen Eski Sınıf Arkadaşları 20 Yılda Yaşadıkları Değişimi Paylaştı

Mezunlar Yemeğinde Bir Araya Gelen Eski Sınıf Arkadaşları 20 Yılda Yaşadıkları Değişimi Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 23:32

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Zamanın hızla ilerlemesi ve hayatın akıp gitmesi, bazen kendimizde bile yaşadığımız değişimleri fark etmemizi engelliyor. Kendi içimizdeki evrimi, dönüşümü ve büyümeyi göz ardı ediyor, zamanın hızına yetişmeye çalışıyoruz.

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Mezunlar yemeğinde bir araya gelen eski arkadaşlar, o anki görünümleriyle yıllıklarındaki fotoğraflarını karşılaştırdı.

Mezunlar yemeğinde bir araya gelen eski arkadaşlar, o anki görünümleriyle yıllıklarındaki fotoğraflarını karşılaştırdı.

Yaşanan değişim zamanın hızını bir kere daha hatırlatırken, her birinin oldukça güzel yaş almış olması dikkatlerden kaçmadı.

Yaşanan değişim zamanın hızını bir kere daha hatırlatırken, her birinin oldukça güzel yaş almış olması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o video;

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