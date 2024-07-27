1988 Seul Olimpiyatlarında Onlarca Güvercinin Olimpiyat Ateşiyle Yandığı Kabus Gibi Açılış Seromonisi

2024 Paris Olimpiyatları dün gece başladı. Açılış seremonisi için hazırlanan gösteriler beğenilmeyinde durum tüm dünyanın diline düştü. Haliyle eski açılış seremonileriyle kıyaslamalar da başladı.
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1988 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 24. Olimpiyat Oyunları'nın kabus gibi açılışı da yeniden hatırlandı.
Açılış seremonisinde uçurulmak istenen barış güvercinlerinin olimpiyat ateşiyle yandığı o anları tüm dünya dehşetle izledi.
İşte o açılış;
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